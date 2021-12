Preşedintele Federaţiei Moldoveneşti de Haltere, Antonio Conflitti, candidează la şefia forului european

Alegerile repetate vor avea loc în data de 18 decembrie. Asta după ce preşedintele ales în aprilie, Hassan Akkus, a demisionat din cauza învinuirilor de corupţie care i s-au adus. Antonio Conflitti a mai candidat la această funcţie în aprilie, însă atunci a pierdut chiar în faţa turcului."S-a dovedit ce am preconizat înainte de alegerile de la Moscova. Atunci am încercat să explic la membri că dacă va fi ales contracandidatul meu nu se va menţine mult, deoarece eu ştiam că persoana era implicată într-un scandal de corupţie împreună cu conducerea de vârf a Federaţiei Internaţionale.", a spus Antonio Conflitti, preşedintele FM de haltere.În prezent, Antonio Conflitti mai are șase contracandidați, însă consideră că el are cele mai mari şanse la moment să câştige alegerile, ce se vor desfăşura în regim online."Nu vreau să mă simt liniştit, dar dacă ne uităm la candidaţi nu am niciun concurent cu şanse mai mari. Strategia mea este să închidem întrebarea încă din primul tur. În cazul în care nimeni din candidaţi nu va acumula 50+1 din cei prezenţi, atunci vom trece la turul doi, trei şi aşa mai departe până vor rămâne doi.", a declarat Antonio Conflitti.Conflitti conduce Federaţia Moldovenească de Haltere din 2020, iar până atunci a fost președinte interimar, dar şi vicepreședinte.Antonio Conflitti este de origine italian, iar din 2014 a obținut cetățenia Republicii Moldova.