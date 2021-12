Președintele Federației Moldovenești de Haltere, Antonio Conflitti a câștigat alegerile după ce l-a învins în turul doi pe britanicul Ashley Metcalfe

Premieră în sportul autohton! Președintele Federației Moldovenești de Haltere, Antonio Conflitti va conduce forul european de profil. El a câștigat alegerile, după ce l-a învins în turul doi pe britanicul Ashley Metcalfe. Conflitti a acumulat 24 de voturi, în timp ce contracandidatul său doar 15.Astfel, el a fost ales pentru un mandat de trei ani și în același timp a devenit primul conducător al unei federații sportive din Republica Moldova, care a ajuns președinte unui for european."De data această am avut un grup de susținere mai mare. Totuși o mică surpriză a fost, dar în fine rezultatul este unul pozitiv.", a declarat Antonio Conflitti, președinte Federația Europeană de Haltere.Alegerile repetate la Federația Europeane de Haltere s-au desfășurat în regim online. Ele au fost organizate după ce preşedintele ales în aprilie, Hassan Akkus, a demisionat din cauza învinuirilor de corupţie care i s-au adus. Antonio Conflitti a mai candidat la această funcţie în aprilie, însă atunci a pierdut chiar în faţa turcului. De această dată, însă, a fost cu succes."Am descoperit că sunt destul de multe întrebări nerezolvate, multe probleme. Asta deoarece am avut perioada când a demisionat președintele ales în aprilie. Nu chiar bine s-a lucrat, iar acum am deja o agendă destul de încărcată.", a declarat Antonio Conflitti, președinte Federația Europeană de Haltere.Antonio Conflitti a mai menționat că în primul rând va depune efort pentru a schimba statul forului european, iar în curând în Republica Moldova se va deschide un sediu al Federației continentale."Este un prestigiu de a găzdui pe o anumită perioadă de timp sediul președinției și respectiv aduce faimă țării-gazdă. ", a declarat Antonio Conflitti, președinte Federația Europeană de Haltere.Antonio Conflitti conduce Federaţia Moldovenească de Haltere din 2020, iar până atunci a fost președinte interimar, dar şi vicepreședinte. El este de origine italian, iar din 2014 a obținut cetățenia Republicii Moldova.