Preşedintele Comisiei Europene: Perioada de tranziţie post-Brexit va fi probabil prelungită

a declarat joi preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, relatează agerpres.ro "Această prelungire a perioadei de tranziţie va avea loc probabil, este o idee bună", a declarat şeful executivului european. "Nu este cea mai bună idee (...) dar cred că ne oferă spaţiu pentru a pregăti viitoarea relaţie în cel mai bun mod posibil", a mai spus el.Ideea prelungirii acestei perioade, cu un an de exemplu, a fost menţionată în timpul negocierilor de duminică dintre cele două părţi. Scopul ar fi să atenueze tensiunile în legătură cu situaţia frontierei dintre Irlanda şi Irlanda de Nord, care a devenit principalul obstacol în calea încheierii unui acord înaintea ieşirii Regatului Unit din UE la sfârşitul lunii martie 2019."Problema duratei perioadei de tranziţie nu a fost abordată ieri de liderii celor 27 de state", a declarat joi preşedintele Consiliului European, Donald Tusk.El a reamintit că cele 27 de state ale UE au acceptat anul trecut propunerea premierului britanic Theresa May privind o "perioadă de tranziţie de circa doi ani". "Prin urmare, dacă Marea Britanie a decis că o prelungire a perioadei de tranziţie ar fi utilă pentru a ajunge la un acord, sunt sigur că liderii europeni ar fi gata să privească acest lucru în mod pozitiv", a adăugat el.Premierul britanic Theresa May a confirmat anterior că Uniunea Europeană şi Marea Britanie studiază posibilitatea extinderii cu "câteva luni" a perioadei de tranziţie post-Brexit. "O idee nouă care a apărut - şi este doar o idee în acest moment - este crearea unei opţiuni pentru a extinde perioada de tranziţie cu câteva luni, şi ar fi doar o chestiune de luni", a declarat ea în faţa presei.Pe de altă parte, statutul teritoriului britanic Gibraltar, situat la sud de Spania, după ce Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană, a fost convenit cu Londra, a declarat joi premierul spaniol Pedro Sanchez, în cadrul unei conferinţe de presă, în marja summitului UE de la Bruxelles, fără a oferi alte detalii.