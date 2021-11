Preşedintele chinez a promis Africii un miliard de doze de vaccinuri

Preşedintele chinez Xi Jinping a promis luni Africii un miliard de doze de vaccinuri anti-COVID, sub formă de donaţii sau de sprijin pentru producţia locală, informează AFP."În cadrul luptei împotriva COVID-19, China va furniza Africii un miliard de doze de vaccinuri suplimentare, dintre care 600 de milioane sub formă de donaţii şi 400 de milioane sub alte forme, cum ar fi punerea în funcţiune a unor unităţi de producţie de vaccinuri", a spus liderul chinez într-o intervenţie la distanţă la Forumul de Cooperare China-Africa, scrie agerpres.ro Conferinţa este organizată în condiţiile în care ţările africane încearcă să-şi relanseze economiile puternic afectate de pandemie. Organizatorii conferinţei speră să se reuşească acest lucru printr-o cooperare întărită cu China, primul partener comercial al continentului african.Africa acuză o puternică întârziere în ceea ce priveşte vaccinarea."Trebuie să continuăm lupta solidară împotriva COVID. Trebuie să acordăm prioritate protejării populaţiilor noastre şi să acoperim decalajul privind vaccinarea", a declarat preşedintele chinez.