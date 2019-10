Preşedintele CA continuă să arunce săgeţi în adresa posturilor Publika TV şi Prime TV

Consiliul Audiovizualului aşa şi nu a acceptat să monitorizeze în campania electorală alte canale TV, printre care şi unele afiliate politic. Preşedintele instituţiei, Dragoş Vicol, a votat împotriva monitorizării, chiar dacă, până acum, nega cu vehemenţă că s-ar opune acestui lucru, iar singurul membru CA care a insistat ca şi alte canale să fie monitorizate a fost Corneliu Mihalache.

La şedinţa de joi a fost dezbătută sesizarea făcută de Olga Guţuţui, membru CA şi Veronica Cojocaru, care între timp și-a depus demisia.

Acestea au solicitat Consiliului Audiovizualului să monitorizeze, în campania electorală, principalele buletine ale mai multor canale TV, şi anume: Moldova 1, TV 8, Prime TV, Publika TV, Canal 2, Canal 3, Accent TV, NTV Moldova, Pro TV Chişinău, Jurnal TV, RTR Moldova, Orhei TV şi Televiziunea Centrală. Şi pentru că sesizarea a ajuns să fie discutată abia pe final de campanie electorală, membrul CA, Corneliu Mihalache, a propus că posturile TV vizate să fie monitorizate doar în ultima săptămână de campanie.



"N-ar fi rău, consensual, fără a pune la vot, să monitorizăm aceste posturi TV, câte sunt, tocmai pentru a arăta, dumneavoastră aţi invocat atenţia societăţii civile, pentru a arăta că noi nu avem o viziune specială pentru anumite posturi de televiziune", a spus membrul Consiliului Audiovizualului, Corneliu Mihalachi.



Şi alt membru al CA, Lidia Viziru, a avut o propunere. Mai exact, aceasta a recomandat să fie monitorizate doar posturile Moldova 1, Canal 2 şi Prime TV.



"Propun să acceptăm parţial autosesizare", a spus membrul Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru.



Culmea este că aceste canale sunt deja monitorizate, iar rapoartele sunt prezentate săptămânal. Aşa că propunerea colegei sale l-a indignat pe Corneliu Mihalache, care a declarat că aceasta nu este altceva decât un şiretlic.



"Asta nu e acceptare parţială, asta e tertip", a spus membrul Consiliului Audiovizualului, Corneliu Mihalachi.



În apărarea Lidiei Viziru a sărit preşedintele Consiliului Audiovizualului, Dragoş Vicol.



"Inclusiv, se regăsesc aceste canale în propunerea dumneavoastră. Este acceptare parţială din punct de vedere tehnic", a spus preşedintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol.



Veronica Cojocaru i-a amintit lui Dragoş Vicol că, anul trecut, când erau monitorizate tot 13 posturi TV, spunea că rapoartele sunt complete. Acum, însă, preşedintele CA şi-a schimbat părerea.



"Mi-am schimbat, între timp, părerea. Nu trebuie să insist, pe o anumită chestiune, pe care am avut-o cândva" , a spus preşedintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol.



În timpul dezbaterilor, Dragoş Vicol nu a ezitat să îi amintească Veronicăi Cojocaru că nu mai este membru CA, asta după ce şi-a depus demisia, fiind nemulţumită de modul în care preşedintele instituţiei gestionează activitatea Consiliului Audiovizualului.



"Aş vrea să vă rog să ne daţi voie să discutăm, deja s-a schimbat puţin statutul dumneavoastră, dacă nu aţi sesizat. Vă rog, are importanţă."



Într-un final, membrii CA au respins inițiativa.



"Cine este pentru această propunere, rog să votaţi. Trei voturi pentru. Cine este împotrivă? Trei voturi împotrivă."



Veronica Cojocaru şi Olga Guţuţui nu sunt singurele persoane care au cerut extinderea listei posturilor TV monitorizate în campania electorală. Acelaşi lucru l-a făcut şi ONG-ul "Watch Dog". Răspunsul Consiliului Audiovizualului l-a indignat pe reprezentantul organizației, Valeriu Pașa. Într-o postare pe facebook, acesta a scris că va da în judecată instituţia.



"Eu am prezentat, în calitatea mea de preşedinte, un răspuns. În acel răspuns, din punctul meu de vedere, se conţin toate argumentele şi poziţia noastră. Mai mult decât ceea ce am spus nu doresc să tălmăcesc, nu doresc să interpretez", a spus preşedintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol.



Anterior, şi Centrul pentru Jurnalism Independent a trimis o astfel de sesizare Consiliului Audiovizualului, care însă a fost ignorată. În timpul unei şedinţe, preşedintele CA spunea că nu a primit nicio sesizare de la societatea civilă. Amintim că, în această campanie electorală, Consiliul Audiovizualului monitorizează doar patru canale de televiziune şi două posturi de radio.

Este vorba despre radiodifuzorii publici "Moldova 1", "Moldova 2", "Radio Moldova" şi "Radio Moldova Tineret", precum şi televiziunile "Prime TV" şi "Canal 2", care se află în opoziţie faţă de guvernare.

Anterior, mai mulţi experţi media au declarat că decizia instituţiei conduse de Vicol privind reducerea numărului de posturi TV monitorizate a fost luată pentru a proteja anumite televiziuni afiliate socialiştilor.

Dragoş Vicol a dezminţit însă, în repetate rânduri, aceste acuzaţii. Directorul Executiv al Asociaţiei Presei Electronice, Ion Bunduchi, a oferit un comentariu pentru media-azi.md, în care s-a arătat nedumerit de faptul că nu sunt monitorizate alte canale, cum ar fi Accent TV sau NTV Moldova, care sunt suspectate de partizanat politic.