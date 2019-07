Președintele american Donald Trump dă asigurări că armata SUA a doborât o dronă iraniană

Donald Trump a afirmat vineri că SUA au "doborât" într-adevăr o dronă iraniană deasupra strâmtorii Ormuz, ceea ce Iranul a dezminţit categoric, relatează AFP."Fără nicio îndoială, am doborât-o", a declarat preşedintele american de la Casa Albă."Nu există nicio îndoială că este vorba despre o dronă iraniană", a adăugat consilierul pentru securitate naţională al Casei Albe, John Bolton.Puţin mai devreme, un responsabil american a declarat sub acoperirea anonimatului că SUA dispun de "probe clare" privind distrugerea dronei iraniene, anunţată joi de Donald Trump."Avem probe foarte clare", a declarat acest responsabil sub acoperirea anonimatului, evocând o posibilă înregistrare video. "Drona lor s-a apropiat prea mult de nava noastră. Dacă dronele se apropie prea mult, vor fi doborâte", a adăugat el.Joi, preşedintele american a precizat că nava amfibie USS Boxer a distrus această dronă."Alegaţii delirante şi fără fundament", a declarat vineri generalul de brigadă şi purtătorul de cuvânt al forţelor armate iraniene Abdolfazl Shekarchi, citat de agenţia Tasnim, scrie agerpres.ro Regiunea Golfului şi a strâmtorii Ormuz, pe unde tranzitează o treime din petrolul transportat pe cale maritimă pe planetă, se află de două luni în centrul unor mari tensiuni geopolitice, pe fondul disputei dintre Iran şi SUA, care şi-au consolidat forţele în zonă.