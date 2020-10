Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în autoizolare după ce a intrat în contact cu o persoană testată pozitiv la COVID-19

'Am fost informată că am participat marţea trecută la o întâlnire la care a asistat o persoană testată ieri pozitiv la COVID-19', a scris Ursula von der Leyen pe Twitter.'În conformitate cu regulile în vigoare, mă autoizolez, prin urmare, până mâine dimineaţă. Am fost testată negativ joi şi voi fi testată din nou astăzi', a mai precizat şefa Comisiei Europene.