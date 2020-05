Presa occidentală: Justiția, în fața unui adevărat examen în contextul scandalului de corupţie privind eliberarea lui Platon

Justiţia din Moldova va fi pusă în fața unui adevărat examen în contextul scandalului de corupţie privind eliberarea controversatului om de afaceri Veaceslav Platon. De această părere sunt jurnaliştii publicaţiei americane „New York Globe”. Aceştia au scris un amplu articol despre Platon, pe care îl prezintă ca fiind “unul dintre cei mai periculoși și controversați oameni de afaceri din sud-estul Europei."





Publicaţia americană aminteşte că Veaceslav Platon a fost reţinut în 2016, de serviciile speciale din Ucraina, după ce autorităţile de la Chişinău l-au dat în căutare internaţională. Ulterior, Platon a fost extrădat în Republica Moldova, unde a fost condamnat în două dosare penale: pentru escrocherie şi spălare de bani în proporţii deosebit de mari în dosarul BEM şi pentru corupere activă într-o cauză penală de prejudiciere a unor companii de asigurări. În prezent, Platon mai execută restul de pedeapsă din cei 18 ani la care a fost condamnat în 2017 pentru escrocherie şi spălare de bani în cazul BEM. Jurnaliștii occidentali spun că acesta ar încerca să scape de închisoare prin mituirea judecătorilor. În articol este menţionat că dacă Platon va fi eliberat, partenerii occidentaliai Republicii Moldova îşi vor pierde încrederea în justiţia ţării noastre şi, drept rezultat, ar putea bloca proiectele de finanțare externă.

Acum, Platon este acuzat că ar fi încercat să scape de puşcărie pe căi ilegale. Potrivit portalului deschide.md , acesta ar urmări să mituiască magistraţii plenului Colegiului Penal al Curţii Supreme de Justiţie care, în data de 7 mai, ar urma să examineze dosarul privind implicarea lui în frauda bancară. Suma propusă fiecărui judecător ar ajunge la 400 de mii de euro, pentru un verdict favorabil. În total, opt magistraţi fac parte din completul de judecată. Trei dintre ei ar fi emis decizii favorabile în cazul lui Platon și anterior.

Unii dintre cei vizaţi au negat orice implicare şi legătură cu Platon, alţii au refuzat să comenteze, iar ceilalţi nu au fost de găsit. La rândul său, Veaceslav Platon, prin intermediul avocatului său Ion Crețu ne-a declarat că neagă informaţiile apărute în presă. Apărarea invocă faptul că aceste informaţii au fost lansate intenţionat, înaintea şedinţei de judecată, pentru a influenţa decizia magistraţilor, dar şi pentru ca autorii reali ai acestui caz să nu fie deconspiraţi.

"New York Globe" scrie că cea mai mare îngrijorare ar fi preluarea de către Platon a controlului a două dintre cele mai mari bănci din sistem, una dintre ele implicată în Laundtromat, bănci pe care le administra și anterior prin interpuși, dar pachetele acțiuni i-au fost confiscate, iar băncile vândute unor investitori străini. Pachetele respective deloc acțiuni ar costa aproximativ 200 de milioane de euro, scrie New York Globe.



„Dacă scenariul va merge, Platon va deține din nou controlul asupra sistemului bancar moldovenesc și va putea relua schemele ilegale, astfel încât Republica Moldova va rămâne cea mai săracă țară din Europa, ancorată în spațiul de influență a mafiei și a cercurilor politice ruse, instabilă economic și financiar, în care investițiile străine sunt mereu sub riscul de a fi preluate ilegal și abuziv”, scriu jurnalistii americani.