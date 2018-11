Preparatul toxic care A UCIS 3 copii la Cantemir, vândut ILEGAL în magazinele din Capitală. Ce riscă cei care îl comercializează

Valsafidul, preparatul toxic care a provocat moartea celor trei copii din raionul Cantemir poate fi vândut de agenţii economici doar în baza unei autorizaţii speciale. Restricţiile îi vizează şi pe cumpărători, care la fel, trebuie să posede actele necesare. Nu toţi vânzătorii dau dovadă, însă, de responsabilitate, fapt constatat de reporterul Publika TV, care a mers cu o cameră ascunsă în trei magazine din Capitală să cumpere preparatul toxic.



Reprezentanţii primului magazin au comunicat că nu au valsafid în stoc, dar ne-au propus în schimb altul la fel de toxic, cu aceeaşi componenţă chimică:



"Este exact acelaşi vasafid, de care aţi întrebat. Substanţa activă e fosfură de aluminiu, ca şi la vasafid.

- Are aceeaşi componenţă?

- Da. 60 de grame, la un kilogram".



Nu am găsit valsafid nici în al doilea magazin. Şi aici vânzătoarea ne-a propus un preparat similar.



"- Din aceeaşi serie de pastile

avem Selfos.

- De care?

- Selfos.

- Selfos... La ce preţ?

- 310 lei kilogramul", a spus vânzătoarea.



Am reuşit să găsim insecticidul în al treilea magazin. Doar că angajaţii acestuia au refuzat să ni-l vândă, făcând referire la legislaţie.



"Astea sunt pastile cu un grad de toxicitate numărul unu şi se vând doar gospodăriilor mari. Cu instrucţiune. Numai dacă deţineţi acte ce confirmă că aveţi gospodărie ţărănească, un depozit ermetic închis, doar atunci...", a precizat vânzătorul.



În faţa camerei, angajaţii ne-au spus că regulile de vânzare a acestui preparat sunt foarte stricte.



"Când intră în contact cu aerul, emană un gaz extrem de toxic care omoară în trei zile totul din jur. Cu ele trebuie să lucreze un specialist calificat în domeniul creşterii plantelor. Oamenii trebuie să fie echipaţi corespunzător. După tratare, depozitul este închis ermetic pentru 2-3 zile, iar intrarea este strict interzisă", a menţionat Elena Smirnova, agronom, vânzător consultant.



Am reuşit să găsim insecticidul Valsafid şi pe Internet. Vânzătorul s-a arătat dispus să ne ofere chiar şi cinci litri, fără niciun act:



"- Va costa 200 de euro.

- Unde pot să mă apropii, unde vă aflaţi?

- Oficiul noi suntem este la Buiucani. Depozitul e la marginea oraşului.

- Putem să facem factură, putem şi fără factură".



Potrivit legislaţiei, cei care vând ilicit substanţe toxice pot fi pedepsiţi cu închisoare de până la 1 an sau amendă de până la 130 de mii de lei.

Amintim că la sfârşitul săptămânii trecute, trei copii: două surori şi verişorul acestora au murit, iar mama şi bunica lor au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu fosfit de aluminiu, o substanţă extrem de toxică, din gama valsafidului. Bunicul micuţilor a folosit insecticidul pentru tratarea grâului pe care l-a depozitat chiar lângă dormitorul victimelor. Procurorii din Cantemir au deschis două dosare penale pe acest caz.