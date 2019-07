Preotul Văluţă, învinuit de cruzime faţă de un câine, unul dintre donatorii lui Dodon în campanie electorală

Preotul Ghenadie Văluţă, care a legat de maşină un câine şi l-a târât pe şosea, este unul dintre donatorii din campania electorală a lui Igor Dodon.

Într-o investigaţie a Ziarului de Gardă, se notează că Valuţă, în calitate de preşedinte al organizaţiei obşteşti "Pro Ortodoxia", a protestat vehement împotriva mai multor legi şi acţiuni ale politicienilor, a donat circa 50.000 de lei pentru Dodon.

Totodată, potrivit sursei citate, pe reţelele de socializare, Văluţă s-a implicat activ în promovarea lui Dodon şi în denigrarea contracandidatei sale, Maia Sandu.

Întrebat despre această situaţie, Ghenadie Văluță a spus că nu vrea să comenteze cele scrise de Ziarul de Gardă.

"Eu nu știu ce scrie Ziarul de Gardă. Asta cum ar fi cazul că, băi frate, am auzit de tine că umbli cu curvia și eu îți spun, tu ești desfrânat și dvs. v-ați ofensa, într-un fel, v-ați deranja. Ziarul de Gardă are profilul lui și are auditoriul lui cu cei, mai în special, colorați. De aia, eu nu vreau să comentez ce spune Ziarul de Gardă. Ei au luat dintr-o sursă care eu n-am mai verificat-o. O scris, Dumnezeu cu dânșii că au scris", a comentat Ghenadie Văluță.

Amintim că preotul Ghenadie Văluță realizează o emisiune religioasă la postul de televiziune NTV Moldova, care este afiliat PSRM și lui Igor Dodon.

PUBLIKA.MD menţionează că, astăzi, pe rețelele de socializare au apărut imagini cu preotul Ghenadie Văluță cum târa un câine legat din urma mașinei sale.

Văluţă a declarat pentru Publika.md că animalul ar fi violent şi că în acest fel a vrut să ajute comunitatea.



CITEŞTE ŞI: (AUDIO) Preotul Ghenadie Văluţă explică de ce a legat câinele de maşină: Este un animal periculos, am făcut ca şi cu alţi câini, l-am dus la miasocombinat