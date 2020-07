Preotul scandalagiu din comuna Piatra, caterisit de Mitropolia Moldovei

Preotul scandalagiu din comuna Piatra, raionul Orhei, a fost caterisit de Mitropolia Moldovei. Se întâmplă la două săptămâni după ce a refuzat să oficieze o slujbă de înmormântare şi s-a certat ca la uşa cortului cu rudele răposatului.

Oamenii din comuna Piatra spun că părintele caterisit deseori avea un comportament inadecvat şi era agresiv.

De sâmbătă, la cârma sfântului lăcaș se află un nou preot.

Am mers la biserică pentru a discuta cu acesta. În curtea lăcaşului sfânt, am surprins un bărbat care s-a prezentat drept noul preot, însă a refuzat să ne spună mai multe despre el.

- M-a numit și deja cât a da Domnul.

- Sunteți de aici din localitate?

- Nu, nu!

- Dar de unde ați venit?

- Atât, atât. Eu sunt pus. Iaca deseară slujim. Vă invităm, veniți frumos. Eu sunt tânăr, îs mai mic. Aici vedeți că-i zonă de conflict.

Pe teritoriul lăcaşului sfânt se aflau şi câteva femei care făceau curăţenie, dar nici ele nu ne-au putut oferi mai multe detalii despre noul preot. Ele au lăsat să se înţeleagă însă că precedentul preot nu era tocmai uşă de biserică.

"Dacă el merita, avea să fie aici pe loc și nu avea să fie alungat de oamenii din sat. Nu am mers la biserică des, dar dacă era bun, apoi avea să fie pe loc aici".

Nici episcopul de Orhei, Siluan Şalari, nici reprezentanții din cadrul Mitropoliei Moldovei nu au fost de găsit la telefon pentru a ne confirma sau infirma că la Piatra a fost delegat un alt preot.

Şi localnicii strâng din umeri.

"Eu nu am știut. Sunt a doua casă de la biserică, dar nu m-a anunțat nimeni. Nu mi-a spus adunare că să-l dăm afară. Că este nou preot nu știu".

- Este preot nou. Astăzi fac curat acolo. Suntem la curent.

- Dar cunoașteți noul preot?

- Nu, nu.

- Nu știți de unde a venit?

- Nu. Știu că-i de la Furceni, dar locuia în Chișinău. Numai rău și rău nu poate fi, o să fie și mai bine.

Oamenii din comună continuă să se împartă în două tabere. Unii îl vor înapoi pe vechiul preot, alţii salută decizia de a-l caterisi.

"Este o persoană neadecvată, care este un om foarte vulgar. L-am răbdat atâțea ani. Eu cred că este foarte bine, pentru că avem nevoie de un preot cumsecade".

"Eu nu am avut nimic. Când aveam timp mă duceam, când nu, apoi nu mă duceam. Eu am fost și la morturi foarte des și până nu-l insultau și până nu se aninau de dânsul. El are regulile lui. Nu am avut nimic cu el. Niciodată și m-am împăcat".

L-am telefonat pe preotul scandalagiu pentru a ne oferi o reacție ca urmare a deciziei de a-l înlătura de la slujbe, însă la apel ne-a răspuns soția acestuia, care a refuzat să ne facă legătura că el. Acum o săptămână, când am purtat ultima discuție la telefon, preotul se arăta indignat de nemulţumirile sătenilor şi spunea că la înmormântarea care s-a soldat cu scandal s-a comportat adecvat.

