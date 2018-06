Preotul Maxim Melinti s-a pocăit în cadrul unei conferințe de presă, așa cum i-a cerut Mitropolia

Preotul Maxim Melinti de la biserica din Ghidighici s-a pocăit public, așa cum i-a cerut Mitropolia Moldovei. Părintele și-a cerut iertare de la Înaltpreasfinţitul Vladimir și toți ceilalți pe care i-a jignit atunci când a primit diploma de la o organizație care apără drepturile minorităților sexuale.

Totuși, parohul a subliniat că nu crede că a încălcat vreun canon bisericesc și că mitropolitul i-a retras dreptul de a oficia slujbe fără a organiza o judecată publică, așa cum se cuvine.



"Mă pocăiesc. Da, îmi pare foarte rău că nu am iubit mai mult decât aș putea iubi. Îmi pare rău că nu am avut mereu răbdarea suficientă ca să ascult pe omul care necesită a fi ascultat", a spus Maxim Melinti, preot la biserica din Ghidighici.



Totodată, părintele susţine că va continua sa fie tolerant cu ceilalți, indiferent de confesiunea lor religioasă, viciile sau preferințele sexuale pe care le au.



"Eu vizitez și mă rog cu persoane HIV infectate, cu cei care au tuberculoze, hepatite, consumatori de droguri. Mi s-au mărturisit mai multe persoane care fac parte din comunitatea LGBT. Ei știau că aveau nevoie de a fi auziți", a mai spus Maxim Melinti, preot la biserica din Ghidighici.



Reprezentanții Mitropoliei Moldovei ne-au spus că urmează să ia act de declarațiile făcute de pretorul Maxim, iar Înaltpreasfințitul Vladimir urmează să decidă dacă el va primi din nou dreptul de a intra în altar.



"Este bine că părintele Maxim își exprimă public regretele sale și se pocăiește pentru cele săvârșite. Or, acest lucru îl așteaptă majoritatea, de altfel, toți confrații părintelui Maxim, toți slujitorii Mitropoliei Moldovei", a menţionat Episcopul Ioan de Soroca, Vicar al Mitropoliei Moldovei.



Între timp, oamenii din Ghidighici abia așteaptă ca părintele să revină la biserică.



"Foarte îl vrem înapoi, el e foarte bun. El organizează, hrănește pe cei bătrâni care stau la pat, sunt săraci. "



"L-am văzut, că eu am fost la biserică. Așa de tare îmi era jale, parcă era un străin. El șapte ani are de când a venit la biserică."



"Părintele Maxim a făcut foarte mult pentru satul acesta și nu cred că este vreu preot care face mai mult decât a făcut el."



Săptămâna trecută, Mitropolia Moldovei a emis un decret prin care i-a interzis lui Maxim Melinti să mai oficieze slujbe după ce a acceptat un premiu din partea comunităţii LGBT. Parohul slujește în biserica din Ghidighici de șapte ani.