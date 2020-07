Preotul din Orhei, care a înjurat rudele unui răposat, în centrul unui alt SCANDAL. Oamenii: "El ne dă afară din lăcaşul sfânt"

Localnicii din satul Piatra, raionul Orhei, nu au linişte de mai bine de o săptămână. Oamenii s-au împărţit în două tabere din cauza preotului din comună, care manifestă un comportament agresiv. Slujitorul Domnului a ajuns în atenţia publică după ce, acum zece zile, a refuzat să oficieze o înmormântare, pe motiv că rudele decedatului i-au făcut observaţie. Sătenii spun că părintele îşi permite să-i bârfească, iar uneori îi alungă din biserică.



Duminică, slujba la biserica din sat aşa şi nu a avut loc. Porţile lăcaşului sfânt erau închise, iar prin curte, nici urmă de preot. În schimb, pe stradă a fost scandal mare. Aproape 30 de persoane s-au luat la harţă din cauza părintelui. Oamenii spun că ultima picătură a fost incidentul de la înmormântarea de acum 10 zile.



De atunci, în fiecare zi, localnicii se ceartă, iar poliţia este solicitată pentru a calma spiritele.



Oamenii din Piatra spun că problema a început de mai demult. Ei s-au plâns Mitropoliei Moldovei, însă fără rost, pentru că preotul a rămas să slujească în comuna lor.



"Nu vă închipuiți, el ne dă afară din lăcaşul sfânt, dar oare este casa lui, cine este el să facă aşa ceva."



"Ne ducem la biserică şi avem frică să întrebăm ceva, el ne reproşează cu diferite cuvinte urâte, toţi se duc cu frică, unii nici nu se duc."



"Face urât de tot, plângeri câte nu au fost, nimic nu se schimbă, el rămâne şi mai departe."



Alţii, însă, sunt de părere că preotul trebuie să slujească în continuare în localitatea lor.



"Eu îl susţin pe preot, vă spun de ce, el vine şi face slujba aşa cum trebuie, citeşte din carte, ne spune de toate ce noi nu ştim, eu nu pot să-l numesc om rău pe el."



"Un părinte la locul lui, ca părintele. Nu poţi să intri mereu la toţi în voie, aşa este lumea, rea de când e lumea, eu nu am nici o obiecție faţă de dumnealui."



Iar întrucât nu am găsit preotul la biserică, l-am telefonat pentru a-i cere o reacţie. Acesta s-a arătat indignat de nemulţumirile sătenilor şi spune că la înmormântarea cu pricină s-a comportat adecvat.



Mai mult, preotul susţine că responsabilii de la Mitropolia Moldovei l-au certat.



Am încercat să discutăm cu episcopul de Orhei, Siluan Şalari, pentru a afla când va fi luată o decizie în privinţa preotului, însă acesta nu ne-a răspuns la apeluri. Anterior, reprezentanţii Mitropoliei Moldovei ne-au declarat că vor lua o decizie în acest sens, fără a preciza o dată exactă. Scandalul în care a fost implicat preotul s-a întâmplat în data de nouă iulie. Oamenii spun că slujitorul Domnului ar fi avut un comportament inadecvat, după ce fiica defunctului i-a făcut observaţie. În replică, preotul a înjurat-o şi a plecat. Până la urmă, el a revenit şi a oficiat slujba de înmormântare.

CITEŞTE ŞI: SCANDAL ca la uşa cortului la o ÎNMORMÂNTARE! Un PREOT din Orhei a ÎNJURAT rudele unui răposat (VIDEO)