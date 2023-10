Preotul din Glodeni, ACUZAT că ar fi încercat să violeze un copil a fost trecut în rândul monahilor

Preotul David Roșca, acuzat că ar fi încercat să abuzeze sexual un copil de 12 ani, suspendat din slujbă în iulie 2022, a fost trecut în rândul monahilor. Decizia a fost luată, ieri, de Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova.

"În temeiul deciziei Judecății eparhiale a Episcopiei de Bălți şi Fălești din 27 iulie 2023, privind propunerea de caterisire a ieromonahului David (Roșca), luând în considerare abaterile canonice (Can. 25 Apostolic, can. 3 şi 7 ale Sf. Vasile cel Mare, can. 92 al Sin. Trulan, can. 27 şi 72 ale Sin. Cartagina), morale şi disciplinare ale slujitorului vizat, se caterisește ieromonahul David (Roșca), fiind trecut în rândul monahilor", se arată în decizia Bisericii Ortodoxe din Moldova.