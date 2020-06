Preotul din Comrat, care a murit din cauza COVID-19, condus pe ultimul drum. Ceremonia funerară a avut loc cu încălcări

Preotul de 69 de ani din Comrat, care a murit din cauza noului coronavirus, a fost condus pe ultimul drum. La înmormântare au venit zeci de oameni, însă nu toți cei prezenți au păstrat distanţa socială și au purtat măști de protecție. Ceremonia funerară a fost filmată, iar imaginile au fost plasate pe reţelele de socializare. Potrivit ofiţerului de presă al Poliției din Comrat, Oxana Gaţenco, oamenii legii nu s-au autosesizat în acest caz.



Înmormântarea a avut loc în curtea Catedralei Sfântul Ioan Botezătorul din Comrat. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost acoperit, iar cei peste 50 de oameni i-au adus flori şi coroane. Însă nu toți cei prezenți la ceremonia funerară au păstrat distanţa socială şi nici nu au purtat măști de protecție. Asta deşi, conform hotărârii din 29 mai a Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică întrunirile cu caracter religios sunt permise din 5 iunie, dar în cadrul lor trebuie păstrată distanţa socială de un metru.

Potrivit primarului oraşului Comrat, Serghei Atanasov, reprezentanţii catedralei urmau să întreprindă toate măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus. Primarul ne-a mai spus că nu a mers la procesiune, pentru că se află în carantină, după ce doi angajaţi ai primăriei şi doi consilieri municipali au fost depistaţi cu COVID-19.



"Faptul că la înmormântare au participat mai mulţi oameni decât prevede legislaţia, am văzut în imaginile publicate, deoarece mă aflu în carantină şi nu am putut să merg la faţa locului pentru a ţine situaţia sub control. Eu am sunat şi am avertizat conducerea bisericii că slujba de pomenire trebuie să se desfăşoare doar timp o oră. Oamenii urmau să intre în curtea bisericii câte 2,3, dar nu câte 30", a declarat primarul oraşului Comratю



Parohul Catedralei Sfântul Ioan Botezătorul din Comrat, Ilian Bondar, este primul preot din Moldova care a murit din cauza noului coronavirus. El s-a stins din viaţă luni, după trei zile în care a fost conectat la un aparat de respiraţie artificială.