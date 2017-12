Preot din Bălţi, prins beat la volan în postul Crăciunului

Un preot de la catedrala episcopală din Bălţi a urcat beat criţă la volan şi a provocat un accident rutier. Potrivit presei, clericul buclucaş este nepotul episcopului de Bălţi şi Făleşti, Marchel.



Accidentul s-a produs pe strada Ştefan cel Mare din Bălţi. Preotul Igor Gordilă ar fi trecut la culoarea roşie a semaforului şi a lovit un alt automobil, condus de o femeie.



"O maşină de marca Honda la care se afla un bărbat de 43 de ani, locuitor al municipiului Bălţi, iar în celălalt automobil era o doamnă în vârstă de 28 de ani, la fel din municipiul Bălţi", a zis Eugenia Molceanov, ofiţer de presă IP Bălţi.



În urma impactului nimeni nu a fost rănit. Astăzi, părintele Igor Gordilă a fost surprins într-un local din Bălţi, unde lua masa. Preotul a negat că se afla la volanul automobilului implicat în accident.



"Am dat cuiva maşina a mea, a mea, a mea. – Nu eraţi dumneavostră la volan ?- Nu, nu, nu eram eu era un...un cineva. Cineva nu vă spun cine este şi ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat atât pot să vă spun. "Eu eram acasă, la Pârliţa. Maşina mea, vina mea că am dat maşina cuiva. Atât tot", a declarat Igor Gordilă, preot Catedrala "Sfinţii Constantin şi Elena".



Ulterior însă, preotul a schimbat macazul.



"Nu putea să fie asta căci când am suflat, au schimbat ei, eu nu ştiu cum se cheamă. Prima data în viaţă am suflat şi eu în asta. De ce poliţia spune că dumneavostră eraţi la volan ?- Poliţia poate să spună multe, da", a spus Igor Gordilă, preot Catedrala "Sfinţii Constantin şi Elena".



Dacă va fi găsit vinovat, clericul riscă o amendă de peste 40 de mii de lei şi să rămână fără permis pentru o perioadă de până la cinci ani.



Secretarul Mitropoliei Moldovei, Vadim Cheibaş, a declarat că în astfel de cazuri preoţii sunt sancţionaţi disciplinar de eparhia în care slujesc şi ne-a direcționat să vorbim cu Episcopul de Bălţi şi Făleşti, Marchel. Contactat telefonic, acesta a refuzat să comenteze cazul.