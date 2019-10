Premiul Nobel pentru Economie, acordat pentru lupta împotriva sărăciei globale

Abhijit Banerjee, Esther Duflo și Michael Kremer au primit Premiul Nobel pentru economie, luni, pentru lucrările lor privind combaterea sărăciei, scrie romania.europalibera.org.

Academia Regală Suedeză de Științe spune că laureații au abordat o nouă perspectivă pentru a obține cele mai bune căi de a lupta împotriva sărăciei globale.

Abhijit Vinayak Banerjee este, în prezent, profesor la Fundația Ford la Massachusetts Institute of Technology, co-fondator al Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab și membru al Consortium on Financial Systems and Poverty.

Esther Duflo este profesor la Massachusetts Institute of Technology și este cea mai tânără persoană și a doua femeie care primește Nobelul pentru economie. Este soția lui Abhijit Vinayak Banerjee, alături de care a elaborat studiile premiate cu Nobel.

"Demonstrând că o femeie poate reuși și îi este consacrat succesul, sper să inspir multe alte femei pentru a continua să muncească, precum și pe mulți alți bărbați să le acorde respectul cjuvenit, asemenea fiecărei făpturi umane", a declarat Duflo la aflarea veștii.

Michael Kremer este profesor la Havard, cercetător afiliat la Innovations for Poverty Action, creator al teoriei privind dezvoltarea economică O-Ring, teorie inspirată de prăbușirea navetei spațiale Challenger din 1986, teorie care explică de ce țările dezvoltate produc bunuri de înaltă calitate și au companii mai puternice decât statele mai puțin dezvoltate.

Între exemplele practice de reducere a sărăciei pe glob se numără și aplicarea unuia dintre studiile lor, în urma căruia peste cinci milioane de copii din India au beneficiat de meditații la școală, menite să le îmbunătățească rezultatele la teste. Grație studiilor celor trei cercetători, au fost aplicate subsidii considerabile pentru prevenție în sistemul de sănătate în mai multe țări.

Premiul pentru economie, în valoare de nouă milioane de coroane suedeze, a fost adăugat mai târziu și nu este instituit de Alfred Nobel.

Premiile pentru economie se acordă începând cu 1969 și este finanțat de banca centrală suedeză, în memoria lui Alfred Nobel.