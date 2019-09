PREMIU SPECIAL PENTRU PORTARI. "Trofeul Iaşin" va fi acordat celui mai bun goalkeeper

foto: radio cluj

Premieră în fotbal! Revista franceză France Football, ce acordă anual "Balonul de Aur" celui mai bun fotbalist, a anunţat lansarea unei noi distincţii - Trofeul Iaşin. Începând din acest an, premiul va fi oferit celui mai bun portar din fotbalul mondial.



Trofeul poartă numele legendarului portar Lev Iaşin, singurul goalkeeper care a cucerit Balonul de Aur. S-a întâmplat în 1963. Potrivit FIFA, el a apărat peste 150 de lovituri de la 11 metri în carieră, iar în 1956 a cucerit ”aurul” olimpic la Melbourne. 4 ani mai târziu Iașin a câștigat titlul european într-o finală jucată pe stadionul parizian ”Parc des Princes”. Lev Iașin a decedat în 1990, la vârsta de 60 de ani.



O altă noutate din culisele fotbalului este numirea fostului atacant al clubului Chelsea Londra, Didier Drogba, în calitate de ambasador al "Balonului de Aur". Ivorianul va conduce la finele acestui an ceremonia de decernare a celui mai râvnit trofeu individual din fotbal.



"Acest trofeu este visul fiecărui jucător de fotbal, indiferent dacă joacă la cel mai înalt nivel sau ca amator. Când vezi trofeul, nu îți dorești altceva decât să-l atingi. Poţi să visezi la asta, iar astăzi am ocazia să fiu ambasadorul lui. Și asta este pentru mine o onoare deosebită și un motiv de mândrie."



Ceremonia de decernare a "Balonului de Aur", care va ajunge la a 64-a ediţie, va avea loc pe 2 decembrie la Teatrul Chatelet din Paris. Nominalizările vor fi dezvăluite pe 21 octombrie de către revistele franceze ”France Football” şi ”L'Equipe”, la categoriile masculin, feminin, precum și cele pentru Trofeul Kopa, rezervat celui mai bun tânăr jucător sub 21 de ani, cât şi cele pentru noul Trofeu Iaşin.



Anul trecut "Balonul de Aur" i-a fost decernat fotbalistului croat Luka Modrici.