Premiu mare pentru o țară mică. Moldova a primit o distincție deosebită la un concurs internațional

Campania de informare "Moldova pentru Pace" a primit un premiu prestigios la concursul internațional "City Nation Place Awards" de la Londra. Datorită acestei campanii, mii de oameni din întreaga lume au aflat despre o țară mică ce a primit cel mai mare număr de refugiați ucraineni pe cap de locuitor dintre toate statele europene.

Directorul Centrului Industriilor Creative "Artcor", Viorica Cerbuşca, a fost printre primii care imediat după începerea războiului a reunit designeri şi programatori pentru a lucra la conceptul sloganului "Moldova pentru Pace". Acesta a devenit apoi baza campaniei de informare a organizaţiei cu acelaşi nume.



"Toata lumea a fost foarte deschisa, nu trebuia sa facem o comunicare super-complicata. Si timp de 48 de ore aceasta campanie deja era lansata, deja toata lumea o vedea la televizor."



"În opt ore am creat o identitate vizuala care de obiceo se creaza intro luna, o luna si jumatate. Va dati seama cit a fost de intens ".



În noiembrie, la Londra, campania "Moldova pentru Pace" a fost premiată pentru implicarea activă a tuturor cetățenilor. Trofeul a fost ridicat de Irina Tolstousov, responsabilă de promovarea imaginii țării în cadrul Agenției de Investiții.



"Juriu prezintă un comitet de la mai multe tari. Si aprecierea aceasta internationala pentru un lucru si acest impact - probabil cel mai important pentru noi. Dar si faptul ca se recunoaste la un alt nivel despre faplut la Moldova este un jucator important, are oameni talentati care pot sa produca lucruri, care vor fi apreciate internationali."



În cadrul campaniei, sute de voluntari au distribuit pliante pentru refugiați, iar la intrarea în Moldova, aproape la toate punctele de trecere a frontierei, au fost instalate bannere, unde ucrainenii au putut afla informaţii utile. Peste 182 000 de oameni au primit ajutor prin intermediul acestei campanii. Poveștile lor au devenit și ele parte din "Moldova pentru Pace".



"Locuiesc la Moldexpo, am un loc de trai, un loc de dormit. Ne-au primit bine, ne hrănesc acolo. În principiu, am tot ce îmi trebuie pentru a trăi."



Costul total al campaniei este estimat la 100 000 de euro. De la începutul războiului din Ucraina, peste 700.000 de refugiați au trecut granița cu Moldova. Dintre aceștia, aproximativ 90 de mii s-au stabilit cu traiul în țara noastră.