Premiile Oscar 2018: Ce filme ar putea fi nominalizate

Nominalizările la premiile Oscar 2018 sunt anunțate astăzi de către Academia Americană de Film. În așteptarea anunțului, mai multe filme sunt deja considerate favorite pentru a domina cea de-a 90-a ediție a premiilor Oscar, srie libertatea.ro.

Nominalizările la premiile Oscar 2018 vor fi anunțate astăzi la ora ora locală 05:22, 15.22 – ora României, în direct pe site-urile Oscar.com şi Oscars.org. Până atunci, însă, criticii au făcut o listă cu principalele producții care sunt așteptate să primească cele mai multe nominalizări la cele 24 de categorii. Gala Globurilor de Aur și SAG Awards 2018 au arătat deja care ar putea să fie principalii favoriți.

Astfel, filmul The Shape of Water, în regia lui Guillermo del Toro, are multe șanse să primească cele mai multe nominalizări. Pelicula ar putea să concureze la categoriile cel mai bun film, alături de Call Me by Your name, Dunkirk, Lady Bird, The Post și Three Billbord Outside Ebbing, Missouri.

În plus, regizorul Guillermo del Toro este considerat favorit și la categoria cel mai bun regizor. El ar putea să candideze alături de Steven Spielberg (The Post) sau Christopher Nolan (Dunkirk).

La categoria cel mai bun actor în rol principal ar putea să fie nominalizați Gary Oldman (Darkest Hour) și Timothee Chalamet (Call Me by Your Name). La categoria cel mai bun actor în rol secundar principalii favoriți pentru a primi o nominalizare la premiile Oscar 2018 sunt Sam Rockwell (Three Billboard Outside Ebbing, Missouri), Christopher Plummer (All the Money in the World).

În ceea ce privește categoria cea mai bună actrițâ în rol feminin, Sally Hawkins (The Shape of Water) și Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) s-ar afla, fără nicio îndoială, pe lista nominalizărilor. La categoria secundară, numele actrițelor Allison Janney (I, Tonya) și Laurie Metcalf (Lady Bird.

La categoria cel mai bun scenariu adaptat ar putea fi nominalizate Call Me by Your Name (James Ivory) sau Molly’s Game (Aaron Sorkin). La categoria cel mai bun film de animație, producția Coco pare să aibă garantată nominalizarea.

Va fi nominalizat James Franco, în urma scandalului?

Voturile pentru nominalizările premiilor Oscar au fost deja exprimate, atunci când James Franco a ajuns în centrul unui scandal. Actorul, care a fost premiat la Globurile de Aur pentru interpretarea sa din The Disaster Artist, a fost acuzat de hărțuire sexuală, acuzații pe care el le respinge. Dacă va fi nominalizat, mulți se vor întreba dacă acesta va lua parte la ceremonia de cecernare a Premiilor Oscar 2018. În plus, șansele sale de câștig vor fi egale cu zero, notează BBC.

Gala premiilor Oscar 2018 va avea loc pe 4 martie, la Dolby Theater din Los Angeles.