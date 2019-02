PREMIILE BRIT AWARDS 2019: Dua Lipa şi Calvin Harris au obţinut trofeul pentru cel mai bun cântec

foto: libertatea.ro

Dua Lipa şi Calvin Harris se numără printre câştigătorii Galei Brit Awards desfăşurată aseară la Londra. Ei au obţinut trofeul pentru cel mai bun cântec al anului cu piesa "One Kiss".



Totodată, DJ-ul scoţian Calvin Harris şi-a adjudecat primul trofeu ca producător, după 14 nominalizări în anii precedenţi.



"Producătorul britanic al anului este regele Scoţienilor - Calvin Harris. Felicitări producătorului Calvin Harris pentru primul său premiu la Brit Awards."



"The 1975" a fost desemnată cea mai bună trupă britanică şi a obţinut şi trofeul pentru cel mai bun album al anului.



"Premiul pentru cel mai bun album britanic al anului se duce la trupa "1975". Felicitări pentru "The 1975", care obţin cel de-al doilea trofeu în această seară."



Cântăreţii Jorja Smith şi George Ezra sunt cei mai bun artiști britanici solo.



"George Ezra. Felicitări pentru George Ezra. Trofeul pentru cea mai bună artistă britanică solo este decernat interpretei Jorja Smith."



Drake și Ariana Grande au fost desemnați cei mai buni artiști internaționali, iar Pink a fost distinsă cu premiul pentru contribuţie remarcabilă la dezvoltarea muzicii.



"Pink. Felicitări pentru că a câştigat trofeul pentru contribuţie remarcabilă, primul artist internaţional care îl primeşte."



Brit Awards sunt cele mai importante premii din industria muzicală din Regatul Unit. Prima ediţie a galei a avut loc în 1977.