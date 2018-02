Premiile BAFTA au ajuns la câştigători. Lungmetrajul Three Billboards outside Ebbing, Missouri, marele învingător al galei

Premiile BAFTA din acest an au ajuns la câştigători. Lungmetrajul "Three Billboards outside Ebbing, Missouri" de Martin McDonagh a fost marele învingător al galei, care a avut loc aseară la Londra. Pelicula a primit cinci trofee, printre care pentru "cel mai bun film", "cel mai bun scenariu" şi "cea mai bună actriţă".



"Primul premiu BAFTA îl primeşte filmul "Three Billboards outside Ebbing, Missouri".



Pelicula câştigătoare o are în prim-plan pe o mamă care încearcă cu disperare să convingă autorităţile să-l găsească pe ucigaşul fiicei sale.



Gary Oldman a fost desemnat "cel mai bun actor", pentru rolul din "Darkest Hour". Iar trofeul pentru cel mai bun regizor i-a revenit mexicanului Guillermo del Toro, pentru filmul "The Shape of Water".

La fel ca la gala Globurilor de Aur, majoritatea femeilor prezente la eveniment au purtat ţinute negre, în semn de solidaritate cu victimele hărțuirilor sexuale.