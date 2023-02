Premierul și-a anunțat demisia. Natalia Gavrilița: „Plec cu inima împăcată!”

Premierul Natalia Gavrilița și-a anunțat demisia în această după-amiază. Anunțul vine astfel să confirme zvonurile lansate încă de joi în presă.

Decizia ei înseamnă automat căderea întregii garnituri guvernamentale.

În ultimele luni, premierul Natalia Gavrilița a înlocuit mai mulți miniștri. Au fost vizate portofoliile de la Economie, Agricultură, Mediu și Muncă și Protecție Socială.

„După un an și jumătate la Guvern a venit timpul să anunț demisia din funcție. Am preluat un Guvern în criză și am avut o politică pro-dezvoltare, anti-corupție și pro-integrare în UE. Am fost imediat puși în fața șantajului energetic și au crezut că vom ceda, că vom face ca Guvernele precedente care au trădat interesul național, dar nu a fost așa. Am guvernat în regim de criză continuă.”, a declarat Natalia Gavrilița.

Gavrilița a mai deținut funcția de șef al Departamentului politici și dezvoltare macroeconomică în cadrul Ministerului Economiei și Comerțului și șef al Direcției politici și coordonare a asistenței externe al Cancelariei de Stat.

Pe parcursul carierei sale a activat ca expert internațional pentru Banca Mondială, UNICEF și alte organizații internaționale. Natalia Gavrilița este licențiată în drept internațional și are un masterat în politici publice la Școala de Guvernare J.F. Kennedy a Universității Harvard. Este divorțată și are un copil.