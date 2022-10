Premierul României a discutat cu oficialii UE şi NATO subiecte legate de Republica Moldova

Premierul României, Nicolae Ciucă, a declarat, joi, că a discutat la întâlnirile cu oficialii UE şi NATO subiecte legate de Ucraina şi Republica Moldova.



El a precizat că în ceea ce priveşte Republica Moldova s-a discutat despre ridicarea cotelor de export, rezolvarea problemei roaming-ului şi asigurarea de granturi pentru plata energiei electrice şi a gazului.

"La fiecare din întâlnirile pe care le-am avut inclusiv cu doamna preşedintă Metsola, cu doamna preşedintă Ursula von der Lyen, cu secretarul general al NATO am abordat subiectele legate de Republica Moldova şi Ucraina. Pentru Republica Moldova am adus în discuţie situaţia dificilă creată de criza energetică şi demersurile pe care România le-a făcut astfel încât să poată sprijini Republica Moldova prin asigurarea de energie electrică şi gaz. De asemenea, am discutat ridicarea cotelor de export pentru că s-a reuşit anul acesta să se obţină o dublare a cotei de export pe care Republica Moldova o avea pentru bunurile pe care le produce şi încă un aspect important este cel al rezolvării problemei roaming-ului de care cetăţenii Republicii Moldova trebuie să beneficieze. Am discutat şi aspectele legate de asigurarea de granturi care să permită Republicii Moldova banii necesari pentru a putea să-şi plătească energia electrică şi gazul", a spus premierul, într-o conferinţă de presă, notează Agerpres.