Premierul Pavel Filip vine diseară la FABRIKA. Va vorbi despre raportul de activitate al Guvernului

După ce a prezentat raportul în fața Parlamentului, premierul Pavel Filip își prezintă rezultatele și în fața publicului larg, azi, într-o ediție specială Fabrika.

De la ora 19:00, jurnalistul Cristian Tabără va discuta cu şeful executivului despre sistemul bancar, creșterea economică, programele sociale, infrastructură, securitate energetică și militară şi relaţia cu partenerii de dezvoltare.

Şeful cabinetului de miniştri se va referi şi la proiectele pentru anul 2019, un an marcat de alegeri.

Nu rataţi ediţia din această seară, care începe la ora 19.00.

PUBLIKA.MD amintește că Premierul Pavel Filip a prezentat astăzi în Parlament raportul de activitate al Guvernului. Paradoxal, opoziţia, cea care a solicitat de nenumărate ori raportul activităţii Guvernului, a părăsit sala plenului.

Eforturile depuse în cei trei ani de lucru au permis ca anul acesta să fie majorate pensiile și salariile, să fie reparate drumuri, să fie cumpărate ambulanțe, iar tinerii - ajutaţi să-şi procure prima casă.

Prim ministru a prezentat realizările actualei guvernări. În discursul său oficialul a menţionat că anul 2016 a fost anul în care ţara a ieșit din criză și s-a stabilizat economic.

În 2017, s-au făcut reforme şi ordine în anumite domenii. Ca urmare, în 2018, oamenii au simtit efectele.

"Avem 3 ani la rând o creștere economică constantă, 4,5% în 2017, iar anul acesta 5,2% în trimestrul doi. Motoarele economiei au pornit și capătă turații. Doar în prima jumătate a anului exporturile au crescut cu 30%, până la 1,5 miliarde de dolari. 70 procente dintre acestea merg în Uniunea Europeană", a spus premierul Pavel Filip.



"Numărul celor care primesc salarii în plic a scăzut în jumătate, așa cum arată măsurările într-un singur an. Am lansat reforma fiscală, am redus impozitul pe venit până la 12%, am micșorat TVA-ul pentru industria HORECA și am redus presiunea pe business din partea organelor de forță", a spus premierul Pavel Filip.



"În 3 ani pensia medie a crescut cu 47%, iar de la 1 ianuarie cei care au pensii sub minimul de existență vor avea parte de majorări de 10%. Tot cei care primesc sub 2000 de lei au început deja să primească un ajutor de sărbători în valoare de 600 de lei. De la anul vor fi recalculate pensiile pentru cei care muncesc după pensionare, iar apoi urmează indexarea", a spus premierul Pavel Filip.



"Pentru familiile cu copii, am majorat îndemnizațiile unice la nașterea copilului de la 3000 de lei aproape de 2 ori. Totodată, doar în luna decembrie 3000 de mămici vor primi gratuit cutii cu lucruri necesare pentru nou născuți", a spus premierul Pavel Filip.



"Nimeni nu va mai ridica salarii mai mici de 2000 de lei. Reducem diferențele între salariați, ceea ce înseamnă că șefii nu vor avea salarii de 33 de ori mai mari decât angajații", a spus premierul Pavel Filip.



"Astăzi pot spune că avem un sistem bancar sănătos și că fraude bancare ca cele din anii trecuți nu se mai pot produce în Republica Moldova. Ca rezultat, avem venirea pe piața de la noi a unor investitori strategici, mă refer la Banca Transilvania și BERD, care au intrat în acționariatul unor bănci de la noi", a spus premierul Pavel Filip.



Oficialul a ţinut să mulţumească colegilor săi din Guvern, Partidului Democrat şi partenerilor din PPEM, dar și foștilor parteneri din PL. Acesta nu a uitat să menţioneze şi de partidele din opoziţie.



"Vreau să mulțumesc și opoziției pentru că, dincolo de anumite patimi politice care au existat uneori în evaluarea subiectivă a activității Guvernului, atitudinea colegilor din opoziție nu a fost una care să genereze piedici activității executivului, nu ne-ați făcut viața mai grea decât și așa era din cauza reformelor pe care a trebuit să le facem", a mai adăugat premierul Pavel Filip.