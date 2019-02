Premierul Pavel Filip, despre alegerile parlamentare: M-am bucurat să văd rapoartele prealabile ale OSCE și ODIHR că alegerile au fost libere și corecte

În debutul ședinței de astăzi a Cabinetului de miniștri, premierul Pavel Filip s-a referit la alegerile parlamentare, desfășurate la 24 februarie curent.

„Am insistat ca aceste alegeri să se desfășoare liber și corect. Și nu în zadar am insistat și am invitat un număr mare de observatori, vorbesc de observatori internaționali, dar și de observatori din interiorul țării. Am luat toate măsurile ca aceste alegeri, într-adevăr, să se desfășoare liber și corect. M-am bucurat foarte mult văzând rapoartele prealabile ale celor de la OSCE și ODIHR că alegerile au fost libere și corecte”, a spus Pavel Filip.

Premierul a precizat că deficiențe neînsemnate semnalate nu pot influența rezultatul acestor alegeri. Și votul din diasporă, de data aceasta, a fost cu mai puține probleme, la secțiile de votare din străinătate nefiind înregistrate deficiențe majore.

„Vreau să le mulțumesc foarte mult tuturor celor care au fost implicați și au asigurat ca aceste alegeri să fie petrecute într-un mod corect și profesionist. Și, nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc cetățenilor care au participat la acest scrutin. Cred că este partea cea mai responsabilă a societății, căreia îi pasă și care se implică pentru a alege un Parlament, care ulterior urmează să intervină pentru a rezolva problemele și a oferi o viață mai bună oamenilor”, a subliniat Pavel Filip.

În același timp, premierul a spus că începând de astăzi miniștrii care au fost degrevați în perioada campaniei electorale revin la locul de muncă. „Până la confirmarea legalității alegerilor și validarea mandatelor noilor deputați, Guvernul rămâne funcțional și are depline puteri. Ulterior, după validare, până la formarea unui nou Executiv, vom avea un Guvern în exercițiu, cu puteri limitate. Muncim în continuare, avem încă multe lucruri de făcut. Nu este cea mai ușoară perioadă, așa că nu avem timp de odihnă”, a conchis prim-ministrul.