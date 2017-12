Încheiem un 2017 plin, un an ȋn care fiecare a muncit ṣi a construit, atât cât s-a putut. O spune premierul Pavel Filip, care a transmis un mesaj de felicitare moldovenilor, în ajun de Revelion. Prim-ministrul a urat ca anul 2018 să fie un al al succesului pentru Republica Moldova.

"Dragii mei, ȋncheiem un 2017 plin, un an ȋn care fiecare a muncit ṣi a construit, atât cât s-a putut. Uneori cu paṣi mai mici, alteori cu salturi importante. Am ȋnvăṭat din reuṣite, dar ṣi din greṣeli. Rezultatele au ȋnceput deja să se vadă, iar asta ne impulsionează să mergem mai departe. Să ne ȋmbunătăṭim continuu activitatea, să schimbăm atitudini ṣi mentalităṭi ṣi să contribuim fiecare la modernizarea țării.

Sper ca 2018 să fie un an al succesului, atȃt pentru Moldova, cȃt ṣi pentru fiecare dintre noi. Să aveṭi un an nou fericit ṣi ȋmbelṣugat, cu pace ṣi multă sănătate. La mulṭi ani!" a scris premierul Pavel Filip pe o reţea de socializare.