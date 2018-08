Premierul Pavel Filip a cerut mai multe locuri la buget pentru tinerii care aleg să studieze în IT

Premierul Pavel Filip a cerut mai multe locuri la buget pentru tinerii care aleg să studieze în domeniul tehnologiilor informaţiilor şi comunicaţiilor. Cererea vine după ce, rezultatele primei etape de admitere au arătat că tot mai mulţi tineri doresc să studieze în domeniul IT.

"Am văzut rezultatele primei etape de admitere în universităţi. Există o creştere a cererii pentru cei care doresc să-şi facă studiile în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. La UTM sunt trei candidaţi pentru un loc la buget: 667 de cereri la 245 de locuri. Acest lucru nu poate să nu mă bucure nu doar din considerentul că şi eu am învăţat la această universitate, dar şi pentru că am fost responsabil pentru acest domeniu al tehnologiilor informaţionale şi îmi pare bine că tinerii aleg să facă studii la inginerie sau în acest domeniu care este un domeniu al viitorului. Aceşti tineri, prin meseria pe care o îmbrăţişează sunt tineri creativi şi inventivi. Exact de asemenea oameni are nevoie Republica Moldova.

Să faceţi toate modificările necesare astfel încât să putem redistribui locurile la buget care au rămas libere de la alte specialităţi către domeniul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor, astfel încât să avem mai mulţi tineri care să aibă posibilitatea să înveţe IT-ul la buget. În acelaşi timp trebuie să pregătim tinerii şi pentru piaţa de muncă, şi după cum vă spuneam piaţa de muncă va fi în creştere pe domeniul IT", a declarat premierul Pavel Filip.

Totodată, Pavel Filip s-a arătat mulţumit de faptul că primul Parc IT virtual are deja aproximativ 250 de rezidenţi din totalul companiilor IT din Republica Moldova de 400.