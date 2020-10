Premierul Ludovic Orban este suspect de COVID-19, după ce a fost la o emisiune TV. Și-a anulat toate evenimentele

Ludovic Orban, premierul României, este suspect de COVID-19 și a cerut s fie testat în această dimineață. Acum oficialul se află în autoizolare, la Guvern.

"Participarea premierului Ludovic Orban la evenimentele programate în cursul zilei de astăzi, 5 octombrie, a fost suspendată urmare a faptului că una dintre persoanele alături de care s-a aflat în acelaşi platou de televiziune, în cursul săptămânii trecute, a fost confirmată pozitiv, duminică, la testul pentru noul coronavirus", informează Executivul României, într-un comunicat, citat de Agerpres.

Premierul nu a manifestat simptome specifice infectării cu noul coronavirus. Până la primirea rezultatului, premierul a suspendat întâlnirile fizice cu alte persoane, subliniază sursa citată.

Decizia vine după ce acesta a participat la o emisiune moderată de Silviu Mănăstire, care a fost confirmat cu noul coronavirus, după cum a informat Pagina de Media.

„Deocamdată am o formă asimptomatică, în afara de pierderea mirosului și gustului nu am și alte simptome agresive. Am avut invitați mulți la televiziune, a fost campanie electorală și există forma asta pasivă a virusului, se transmite destul de rapid. Asimptomaticii transmit virusul și nu poți să îți dai seamă când l-ai luat. Recomandarea mea este să vă protejați și să respectați la sânge măsurile de protecție”, a declarat Silviu Mănăstire într-o emisiune pentru postul B1TV.

„Nu am avut niciun simptom. Vineri dimineața am pierdut mirosul și gustul. Dacă vă pierdeți mirosul sau gustul, 90% aveți COVID. Când se întâmplă acest lucru, acea persoană trebuie să se izoleze, să se testeze și să aștepte testul. Eu am făcut și niște analize a doua zi pentru a vedea care este starea mea. Dacă starea se înrăutățește, atunci vor merge la spital, dar dacă rămâne așa voi sta în izolare și voi cere un tratament dacă va fi cazul și sper să mă însănătoșesc cât mai repede. Repet, indiciul pentru forma ușoară de COVID este pierderea mirosului și gustului”, a mai spus Mănăstire.