Premierul Ion Chicu susține că din iunie Republica Moldova ar putea rămâne fără bani pentru pensii şi salarii

Avertismenul vine din partea premierului Ion Chicu şi a fost făcut în Parlament, în timp ce încerca să-i convingă pe deputaţi să voteze pentru ratificarea acordului de credit, în sumă de 200 de milioane de euro, oferit de Rusia. În timp ce unii experţi economici susţin că prim-ministrul exagerează, alţii îi dau dreptate."Scopul acestui împrumut este de a finanţa necesităţile bugetului Republicii Moldova. Or, fără aceste împrumuturi, din luna mai, cel târziu din iunie, Republica Moldova nu are posibilitatea să achite pensii, salarii, inclusiv la medici, de care noi toţi a trebuit până acum să avem grijă şi măcar acum să considerăm această prioritate", a declarat premierul Ion Chicu."Eu cred că opinia premierului privind incapacitatea plăţii pensiilor şi salariilor este una exagerată. Pentru aceste plăţi se alocă cam jumătate din Bugetul Public Naţional. Aşa că, chiar dacă rezervele fiscale s-au înjumătăţit, în aceste condiţii există posibilitatea pentru a acoperi pensiIle şi salariile. Creditul rusesc, cel puţin, este alocat pentru proiecte investiţionale în infrastructură. Deci, creditul nu se alocă pentru pensii şi salarii", a zis Viorel Gîrbu, expert economic.De cealaltă parte, expertul economic Veaceslav Ioniţă susţine că fără împrumuturile promise de FMI, UE şi Rusia, Guvernul ar putea ajunge în incapacitatea de plată a lefurilor bugetarilor şi pensiilor."Ce se întâmplă în cazul în care Guvernul nu are bani şi nu se împrumută? Trebuie fie să majoreze povara fiscală, impozitele. Vă daţi seama, oamenii de afaceri şi aşa acum sunt într-o situaţie deplorabilă şi asta înseamnă să-i omori de tot. Sau să nu dai salarii, ceea ce înseamnă să nenoroceşti populaţia Republicii Moldova. Deci, cea mai bună soluţie este să împrumute", a menționat Veaceslav Ioniță, expert economic.Criza provocată de pandemia de coronavirus a lovit dur şi Republica Moldova. Pentru a menţine economia moldovenească pe linia de plutire, Fondul Monetar Internaţional a oferit un împrumut de 235 de milioane de dolari, iar Uniunea Europeană - 100 de milioane de euro. Totodată, astăzi, deputaţii PSRM şi PDM au votat pentru accesarea unui credit de 200 de milioane de euro, oferit de Federaţia Rusă.