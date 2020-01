Premierul Ion Chicu spune că SCUMPIRILE care golesc buzunarele moldovenilor sunt FIREŞTI

În timp ce moldovenii se confruntă cu un nou val de scumpiri, de această dată a carburanţilor, autorităţile spun că procesul este unul firesc şi că se aşteptau la aceste majorări. Declaraţii în acest sens au fost făcute de premierul Ion Chicu, după şedinţa săptămânală a conducerii ţării, de la Reşedinţa de Stat.

Prim-ministrul Ion Chicu a menţionat că va forma un grup de lucru care va monitoriza preţurile din ţară, dar nu a precizat dacă autorităţile vor putea preveni eventualele scumpiri.



"Dacă vorbim că ne-am aşteptat sau nu, ne-am aşteptat. Evoluția prețurilor la produsele petroliere, mai ales că noi suntem în economie de piață, nu suntem în comunism când prețul este pe 50 de ani înainte stabilit, este o evoluție firească. Comparați prețurile la benzină şi motorină ianuarie 2020 cu ianuarie 2019 şi nu o să vedeţi mari schimbări", a precizat Ion Chicu.



Scumpirile din ultima perioadă au stârnit o serie de nemulţumiri. Jurnalistul Petru Bogatu scrie pe pagina sa de facebook că: totuși, incapacitatea lui Dodon de a struni majorarea prețurilor strategice într-un an electoral dovedește că situația în economie scapă de sub control președintelui și Guvernului, care se văd atrași astăzi într-un război mafiot cu diferite cercuri de interese rivale.



Şi cetăţenii sunt de părere că autorităţile trebuie să-şi schimbe atitudinea şi să conştientizeze că scumpirile din ultima perioadă trebuie stopate:



"Asta pentru Guvern este normal pentru că ei primesc salarii bune, dar noi suntem oameni simpli. Preţurile pentru combustibil sunt prea ridicate, eu des mă duc în Europa, şi acest lucru nu se compară cu salariul".



"E o teroare, e vai de capul oamenilor. În principiu ar fi trebuit să se gândească şi ei la oameni, deoarece din an în an noi ne aşteptăm la mai bine, îi alegem. Noi procedăm omeneşte, dar ei cu noi, nu".



"Creşterea preţurilor pentru carburanţi automat duce la majorări peste tot şi respectiv producătorii vor pune aceşti bani în preţul produsului. În primul rând este o afacere. Cineva vrea să câştige pe seama acestor majorări şi probabil fac jocul celor care au de câştigat".



În noaptea de 16 spre 17 ianuarie, mai multe reţele de benzinării au afişat noi preţuri la pompă. Astfel, un litru de benzină A 95 a ajuns să coste 19 lei şi 20 de bani pentru un litru, cu 55 de bani mai mult decât era. Motorina s-a scumpit cu 65 de bani şi se vinde de astăzi cu 17 lei şi cinci bani. Cea mai mare majorare, de 1 leu şi 20 de bani, este pentru gazul lichefiat. Un litru a ajuns să coste 11 lei şi cinci bani, faţă de 9 lei şi 85 de bani, cât a fost până acum.

De la începutul acestui an, scumpirile se ţin lanţ în ţară. Chiar din prima zi a anului 2020, oamenii s-au văzut nevoiţi să plătească mai mult pentru călătoriile cu transportul interurban, după ce Ministerul Economiei a majorat tariful cu până la aproape 60 de bani pentru un kilometru parcurs. Totuşi preţul carburanţilor ar putea să mai crească.

Prognozele triste vin din partea directorului Asociaţiei Importatorilor Auto, Constantin Beresteanu, şi au fost făcute în cadrul emisiunii "Tema Zilei" de la Canal 2. Expertul economic susţine că autorităţile au toate pârghiile să intervină în micşorarea preţului pentru carburanţi, însă vor invoca diverse motive ca să nu facă asta.