Premierul Ion Chicu despre nunta fiului său: Acest subiect îl consider închis

Premierul Ion Chicu consideră că nunta fiului său a fost o petrecere, la care au participat mai puţin de 50 de oameni şi că nu a fost încălcată nicio decizie a Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică, pe care tot el o conduce. Declaraţiile au fost făcute, în premieră, după patru zile de la producerea evenimentului, în cadrul emisiunii "Punctul de Azi" de la TVR Moldova.



"- Chicu: Nu este nuntă nici după formă, nici după conținut.

- Jurnalis: Noi am văzut și mire și mireasă?

- Chicu – Ok, ce ați văzut dumneavoastră, dar eu vă spun că ce este ca să fie clar. La acest eveniment al fiulul meu, au participat exclusiv unchii și mătușele lui, vă spun așa cum este. Este un eveniment permis, nu s-a încălcat nimic în opinia mea."



Premierul a mai spus că fiul său s-a căsătorit încă anul trecut şi tot atunci a fost încheiat un contract cu un local din parcul Valea Trandafirilor pentru organizarea unei ceremonii cu 150 de invitaţi, în data de 30 august 2020. Din cauza pandemiei, prim-ministrul spune că a insistat ca nunta să fie amânată, iar apoi anulată. Totuşi, tinerii au vrut să-şi oficializeze căsătoria, de aceea au decis să dea o mică petrecere, la care au fost respectate toate regulile pe timp de pandemie.



"Deci a fost în spațiu liber, vreau să vă spun, și distanță și tot ce este necesar s-a respectat. Eu vă spun că toată responsabilitatea nu s-au încălcat regulile respective, acest subiect îl consider închis", a spus premierul.



În ceea ce priveşte asigurarea pazei la un eveniment privat de către angajaţii SPPS, plătiți din banii publici, premierul susţine că instituţia nu este în subordinea Guvernului.



"Eu cred că întrebarea respectivă trebuie adresată la serviciul dat care nu este în subordinea Guvernului. Eu am toată siguranța că s-au respectat toate protocoalele, indiferent de ceea ce se speculează.", a declarat Ion Chicu.



Evenimentul a avut loc în seara de 28 august, iar două zile mai târziu pe internet au apărut imagini video de la ceremonia la care premierul Ion Chicu ar fi fost socru mare. Jurnaliștii de investigații au surprins chiar dansul mirilor.



"Doamnelor și domnilor, aplauze! Primul lor dans!"



Asta în condițiile în care, cu doar două zile înainte de eveniment, Chicu a semnat decizia Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică, prin care nunțile și cumetriile sunt în continuare interzise.

Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că va solicita sancţionarea premierului pentru încălcarea măsurile epidemiologice.