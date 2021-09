Premierul Gavriliţa nu va fi sancţionată pentru nedeclararea casei

Natalia Gavriliţa scapă basma curată şi nu va fi sancţionată pentru faptul că nu a indicat casa în care locuieşte de doi ani în declaraţia de avere depusă imediat ce a devenit prim-ministru.

Autoritatea Naţională de Integritate nu a iniţiat o anchetă pe marginea acestui caz semnalat de presă. Şi asta pentru că şeful executivului şi-a rectificat declaraţia şi a precizat că locuinţa aparţine părinţilor.

Precizările au fost făcute pentru Publika TV de ofiţerul de presă al ANI, Maria Dastic. Instituţia nu a iniţiat o anchetă nici în privinţa declaraţiilor de avere depuse de Gavriliţă în perioada în care era ministru al Finanţelor, chiar dacă şi atunci a omis această informaţie.



„Dacă ne referim strict la faptul că dumneaei nu şi-a declarat abitaţie, dumneaei a depus a doua declaraţie rectificată, ceea ce şi permite legislaţie, s-a încadrat în termeni, respectiv nu există la momentul de faţă temei pentru iniţierea anchetei pe acest subiect.", a explicat ofiţerul de presă al ANI.



Dastic nu exclude însă că vor iniţia un control în privinţa Nataliei Gavriliţa, însă abia anul viitor, când urmează a fie efectuată verificarea anuală a declaraţiilor de avere.



„În 2019, pe numele acesteia nu a existat o investigaţie şi nicio petiţie în acest sens, respectiv, în anul 2022, când vom iniţia acelaşi ordin, prin care, din oficiu, verificăm toate declaraţiile anuale. Dacă funcţia ei intră în categorie, în zona de risc şi totodată, fiind deja în funcţie de prim-ministru va avea şi o declaraţie de avere şi interese personale anuale, nu excludem că deja vor fi verificate toate declaraţiile depuse până acum.”, a declarat Maria Dastic.



Recent, Ziarul de Gardă a scos la iveală faptul că premierul locuieşte într-o casă cu două etaje în centrul Capitalei, iar această informaţie nu se regăsea în declaraţiile de avere. Purtătorul de cuvânt al prim-ministrului a declarat că Gavriliţa nu era obligată să declare casa, pentru că imobilul aparţine părinţilor.

După mai multe critici lansate în spaţiul public, la 22 august, Natalia Gavriliţa şi-a revizuit poziţia şi a inclus casa în declaraţia depusă la ANI. Premierul a indicat că imobilul are suprafaţa de zero metri pătraţi şi valoarea de zero lei.

Purtătorul de cuvânt al premierului, Anastasia Taburceanu, a precizat că Natalia Gavriliţa a procedat corect, pentru că aşa trebuie declarate imobilele obţinute prin abitaţie. La începutul lunii, şi preşedintele Maia Sandu a menţionat că premierul nu era obligat prin lege să indice în actele de la ANI casa în care locuieşte.

Totuşi, legislaţia prevede expres că funcționarul este obligat să declare bunurile mobile şi imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de abitație, ceea ce înseamnă că, din 2019, Natalia Gavriliţă trebuia să specifice în declaraţiile de avere şi interese personale că are drept de folosinţă asupra casei care este proprietatea părinţilor săi.