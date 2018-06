Premierul Filip: Moldovenii care vor munci după vârsta de pensionare vor primi INDEMNIZAŢII MAI MARI

Persoanele care rămân în câmpul muncii după vârsta de pensionare vor primi indemnizaţii mai mari. Anunţul a fost făcut de premierul Pavel Filip în debutul şedinţei de astăzi a Guvernului.

Conform proiectului de lege, iniţial, vor fi reexaminate alocaţiile persoanelor care s-au pensionat până în anul 1999 şi care au un stagiu de muncă mai mare de 15 ani după stabilirea dreptului la pensie.

"Unii pensionari au continuat să muncească, nevoia i-a impus, au achitat contribuții de asigurări sociale din salariu, contribuind în acest mod la bugetul asigurărilor sociale de stat. După calculele pe care le-am văzut, în 2019, peste 2.500 beneficiari vor avea o majorare mai mult decât dublă a pensiei medii, iar în 2020 – peste 5.500 beneficiari, tot cu o dublare a mărimii medii e a pensiei", a menţionat Pavel Filip.



Ulterior, recalcularea se va face şi pentru celelalte categorii, conform unei eșalonări în raport cu stagiul de cotizare suplimentar.

Potrivit şefului Executivului, s-a dorit întâi echitate privind calcularea pensiilor: "Să nu alunecăm în speculaţii pentru că eu niciodată nu am venit şi am spus că am majorat pensiile. În această perioadă am încercat să aducem echitate. A fost multă nedreptăţire privind formula de calcul după 1999, nimeni nu-şi primea pensia conform banilor care i-a plătit în fondul social şi am făcut acest lucru prin modificarea legii, apoi am făcut la toţi valorizarea pensiei. Am considerat normal ca mai întâi să aducem acel echilibru, astăzi este ultima etapă, iar ulterior vom avea un sistem echitabil".

Documentul prevede că beneficiarii pot solicita o singură dată reexaminarea pensiei.