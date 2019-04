Premierul britanic vrea din nou amânarea Brexit-ului. De această dată până înainte europarlamentare

Premierul britanic va solicita o amânare scurtă a Brexit-ului, cel mult până în data de 22 mai, înainte de europarlamentare.

Theresa May a anunţat despre acest lucru după şedinţa-maraton de ieri a guvernului, precizând că este dispusă să coopereze cu Partidul Laburist, aflat în opoziţie pentru a definitiva un Acord de divorţ.



"Retragerea din UE în baza unui acord este cea mai bună soluţie, astfel că vom avea nevoie de o nouă prelungire a negocierilor în virtutea Articolului 50. Orice plan trebuie să susţină acordul actual de retragere. Acesta este deja negociat cu ceilalți 27 de membri", a declarat May.



Parlamentul de la Londra a respins de trei ori Acordul negociat de Theresa May şi Bruxelles. Cu toate acestea, oficialul conservator speră că la a patra încercare, parlamentarii vor vota actul de divorţ. Totuşi, nu se ştie dacă va fi definitivat un document până în 12 aprilie, atunci când expiră termenul oferit de Uniunea Europeană. Ieşirea Marii Britanii din blocul comunitar era planificată pentru 29 martie. În contextul tărăgănării acestui proces, preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a declarat că UE nu poate fi ostatică pe termen lung din cauza crizei provocate de Brexit.



"Prioritatea noastră este buna funcţionare a Uniunii Europene şi a pieţei unice. Marea Britanie va rămâne un prieten pentru UE, un aliat important, dar nu putem accepta negocieri la infinit", a spus preşedintele Franţei, Emmanuel Macron.



Unii parlamentari britanici îi sugerează Theresei May să ia în calcul organizarea alegerilor generale anticipate, decât să bată pasul pe loc. Pentru a dizolva parlamentul, ea ar avea nevoie de două treimi din voturile Camerei Comunelor. Un nou scrutin însă, nu garantează că Partidul Conservator ar ajunge, din nou, la guvernare, ci mai degrabă ar putea fi preluată de către Partidul Laburist.