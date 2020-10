Premierul britanic Boris Johnson recunoaşte că era prea gras când s-a îmbolnăvit de COVID-19

"Trebuie să recunosc că motivul pentru care am avut o experienţă atât de urâtă cu această boala este că, deşi eram aparent sănătos tun când am contractat boala, aveam o problemă preexistentă - prietenii mei, eram prea gras", a declarat el într-un discurs online în faţa membrilor Partidului său Conservator, scrie agerpres.ro "Şi, de atunci, am pierdut 26 de livre (11,79 kg) ... şi voi continua acea dietă", a mai spus el.Şeful guvernului britanic Boris Johnson a declarat că speculaţiile potrivit cărora încă suferă de efectele coronavirusului au fost "aiureli' vehiculate de adversarii Brexit-ului."Am auzit recent o mulţime de prostii despre modul în care lupta mea cu COVID-19 mi-a răpit cumva mojo-ul (puterea)", a mai spus el."Şi, bineînţeles, acestea sunt aiureli, de genul propagandei subversive la care te-ai aştepta de la oamenii care nu doresc ca acest guvern să aibă succes, care au vrut să oprească Brexitul şi toate celelalte promisiuni ale partidului nostru", a mai spus Boris Johnson.