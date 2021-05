Premierul Boris Johnson se însoară

Bat clopote de nuntă pentru premierul britanic Boris Johnson și partenera sa, Carrie Symonds. Ei se vor căsători în iulie anul viitor, iar invitațiile au fost deja trimise, potrivit presei din Regat.

Cei doi au fost nevoiţi să amâne oficializarea relaţiei din cauza pandemiei. S-au logodit în 2019, iar un an mai târziu, în plină pandemie, venea pe lume copilul lor, scrie hdigi24.ro.

A fost prima oară în ultimii 20 de ani când un premier britanic în funcție devenea tată. Se întâmpla după ce Boris Johnson tocmai trecuse printr-o formă destul de gravă de covid. De altfel, Boris Johnson și logodnica sa au decis să-și numească fiul după numele doctorilor care i-au salvat viața premierului: Wilfred Lawrie Nicholas Johnson.

Boris Johnson și Carrie Symonds sunt primul cuplu necăsătorit care locuiește în reședința prim-ministrului. Symonds, care are 33 de ani, este cea mai tânără parteneră a unui premier britanic din ultimii 174 de ani. Pentru ea va fi prima căsătorie, în timp ce Boris Johnson, care are 55 de ani, se însoară a treia oară. Din cea de-a doua căsătorie premierul mai are patru copii, doi băieți și două fete.