Premierul Australiei, ţinta unui atac. Scott Morrison a fost lovit în cap cu un ou (VIDEO)

Premierul Australiei a fost ţinta unui atac mai puţin obişnuit. În timpul unui eveniment electoral desfăşurat în Albury, Scott Morrison a fost lovit în cap cu un ou, care însă nu s-a spart.

O tânără a fost reţinută de către forţele de securitate, iar oficialul a calificat acţiunea drept "laşitate".

Morrison nu este primul politician australian atacat cu ouă.

În luna martie, un senator a avut parte de acelaşi tratament după ce a făcut o serie de comentarii controversate despre atentatele din Christchurch, Noua Zeelandă. Doar că el a reacţionat mult mai agresiv, dându-i o palmă protestatarului.

Zeci de milioane de australieni sunt aşteptaţi la alegerile parlamentare din 18 mai. Votul în această ţară este obligatoriu pentru toţi cetăţenii de peste 18 ani, iar cei care nu îl exercită riscă să fie amendați.

