Premierul ar susţine candidatura Monicăi Babuc la Ministerul Educaţiei, dar neagă afirmaţiile lui Candu privind noi numiri la Guvern

Premierul Ion Chicu a declarat că ar fi ok dacă în fruntea Ministerului Educației ar veni democrata Monica Babuc, dar neagă spusele lui Andrian Candu referitoare la noi numiri în Guvern.

„Dacă în fruntea Ministerului Educație, Culturii și Cercetării ar fi doamna Babuc ar fi ok pentru minister. Este ok și actualul ministru. Altceva este că avem un minister enorm, un mega Minister care necesită o atenție deosebită, un talent managerial extraordinar. Ambele persoane au acest talent, dar cultura, educația, cercetarea, tineretul și sportul sunt domenii care absorb prin definiție multe mijloace financiare. Deși noi am majorat financiar acest domeniu clar că nu este suficient”, a declarat, ieri, prim-ministrul în cadrul unei emisiuni la postul N4.

Întrebat dacă democratul Vasile Bîtcă ar fi bun la șefia Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale, aşa cum a declarat recent Andrian Candu, prim-ministru a răspuns că nu se poate expune asupra acestui nume.

"Mă tem că în cazul domnului Bîtcă nu pot să mă pronunț, pentru că dacă cu doamna Babuc am fost coleg și cunosc foarte bine cu ce s-a ocupat și ce capacități are, cu domnul Bîtcă nu am avut ocazia și fericirea să lucrez într-o echipă", a spus premierul.

Chicu susține că nu a participat la nicio discuție despre alianțe și coaliții, care ar viza remanieri în cele două ministere.

„Ședința la care am participat în Parlament când a fost conducerea ambelor partide a fost destinată strict unei informări despre activitatea Guvernului, despre ce facem cu proiectele pentru care la data de 14 noiembrie ambele partide au votat în susținerea acestui Guvern. Despre coaliții, dar mai ales despre partajări de portofolii sunt încercări de a nimeri cu Candu în politică", a mai spus Ion Chicu.