Premierul a cerut demisia şefilor de la vama Leuşeni: Asemenea persoane nu au ce căuta în serviciul public

Premierul Pavel Filip a cerut demisia şefilor de la postul Vamal Leuşeni, după ce a întreprins o vizită inopinată în această vamă. Potrivit prim-ministrului, situaţia din cea mai frecvent utilizată vamă este una dezastruoasă, iar persoanele care administrează punctul respectiv nu au ce căuta în serviciul public.

"Vreau să vă spun că săptămâna trecută am făcut o vizită până la punctul de trecere a frontierei și punctul vamal de la Leușeni. Este a 2-a vizită după prima pe care am efectuat-o în martie a acestui an. Îmi aduc aminte atunci în luna martie , după ce am revenit, am făcut niște concluzii împreună cu colegii de la poliția de frontieră și serviciul vamal. Am făcut chiar și un plan de acțiuni, care urma să fie pus în aplicare. Este adevărat că s-a făcut câte ceva, dar nu totul, pentru că și de aceatsă dată am discutat cu pasagerii, și cu șoferii din autobuze.

Cu regret am constatat că nu merg toate lucrurile așa cum am convenit atunci în martie. Eu pot să merg mai des la vamă, dar cu părere de rău funcțiile mele constau în altele, decât să am grijă ce se întâmplă la punctele de trecere a frontierei.

Dacă data trecută am constatat multe abateri, unele au fost înlăturate, dar cu părere de rău data trecută nu am intrat în cantina care este la vamă. Am intrat acum și am avut impresia că m-am întors în Uniunea Sovietică. O să vedeți căldură, ventilator, muște, exact cum era pe timpurile de tristă pomenă.

După aceasta am cerut corpului de control să inițieze și verificări pentru că punctul principal despre care am vorbit data trecută le-am cerut să facă totul absolut ca să fie în confortul cetățenilor.

După verificări s-a constat că și șeful vamei, și șeful poliției de frontieră s-au uitat la mine în ochi și m-au mințit, pentru că le-am solicitat data trecută să verifice controlul autocarelor, mașinilor, fără a scoate oamenii din autobuz jos, fără a le scoate bagajele dacă nu cad sub criteriile de risc. Mi-au spus că exact așa și fac.

Am rugat Corpul de Control și a verificat ce se întâmplă. S-au ridicat înregistrările video și am văzut: doar în ziua aceia, de dimineață 6 autocare cu turiști, toți dați jos, toate bagajele jos, trecute prin scanner.

Am văzut o imagine care nu pot să o numesc altfel, decât bătaie de joc: ora 2 noaptea, scoși toți afară din autobuz, turiștii, părinți cu copii mici, afară ploua. Tot așa 2 ore, până au făcut toate procedurile.

Vreau să transmit un mesaj: eu comunic cu oamenii, vă sugerez să comunicați și voi cu oamenii și o să vă spună toți ce se întâmplă în vamă.

Eu nu în zadar am mers acolo. Dacă nu știți, vă spun eu că autocarele care au remorcă, și merg în Italia, Grecia, trec și nu le verifică nimeni pentru că taxa este de la 30 până la 100 de euro.

Șoferii știu, au mers, au plătit, și nu sunt nici scanate, nici verificate bagajele care se duc fără persoane. Dar autocarele cu turiști, ca să-și arată că lucrează foarte mult, dacă plătesc 15 euro le dă voie să treacă, fără 15 euro își bat joc.

Asta este realitatea și ceea ce-mi spun mie oamenii: turiștii, șoferii de autocare. De asta mie îmi pare rău de ceea ce se întâmplă. Eu nu o să mai umblu pe la wc-ul de la vamă, să văd dacă se încasează plata sau nu.

Față de mine au lipt niște hârtii că este fără plată, dar eu am întrebat oamenii care au plătit câte 2 lei. Mesajul este foarte simplu: demisia șefului de frontieră de la acest post vamal Leușeni, dar și demisia șefului Serviciului Vamal de la postul Leușeni.

Vă rog domnule Jizdan să transmiteți acest mesaj domnului Lecari. Eu aștept mâine demisiile acestor persoane și vreau să vă spun că eu o să mai merg pe la punctele de trecere.

O să vă dau acces la infoirmațiile pe care le primesc și eu. Oamenii o să vă spună ce se petrece la punctele de trecere. Eu vreau ca voi să luați măsuri. O să merg și la alte puncte de trecere, doar că demisiile vor fi la un nivel mai înalt", a spus Pavle Filip.

PUBLIKA.MD aminteşte că prim-ministrul Pavel Filip a efectuat la sfârşitul săptămânii trecute o vizită inopinată la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, pentru a verifica modul în care cetățenii traversează frontiera în plin sezon estival, când fluxul de călători crește.

Totodată, Pavel Filip a dat indicații ca procedurile să fie simplificate, iar angajații Poliției de Frontieră și ai Serviciului Vamal să aibă o atitudine respectuoasă în comunicarea cu cetățenii.

De asemenea, premierul s-a interesat și de condițiile de muncă ale lucrătorilor celor două instituții.