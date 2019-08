Premieră pentru ţara noastră. Un agricultor crește pepeni verzi, dar cu miezul galben

Premieră pentru ţara noastră.Un agricultor crește pepeni verzi, dar cu miezul galben. Este vorba despre Valeriu Iurcu, care,

a adus specia neobişnuită tocmai din Coreea de Sud. Bărbatul îşi vinde marfa pe marginea traseului şi le propune tuturor cumpărătorilor să îl deguste gratis.



Fermierul din satul Ohrincea, raionul Criuleni, de zece ani cultivă pepeni verzi, însă, în acest an a decis să experimenteze. A cumpărat seminţele de harbuz cu miez galben de la un prieten, care le-a adus de la coreeni.



"N-am vândut foarte mult. Mai mult am dat la degustație, ca oamenii să guste, ca să vadă. Care au dorit mai mult, le-am dat câte unul, ca să reușesc mai multă lume să înștiințez, că este și așa pepene”, a spus agricultorul, Valeriu Iurcu.



Agricultorul spune că pepenele cu miezul galben necesită o îngrijire mai specială.



”Ar trebui să-i seamăn un pic mai des, fiindcă ei nici în curpen nu sunt așa de voluminoși. Nu sunt atât de rodiți. Adică, la un curpen dau doi - trei harbuji și nu se fac mari”, a spus agricultorul, Valeriu Iurcu.



Chiar dacă la culoare diferă de harbuzul obişnuit, gustul este același, doar că e mult mai dulce. Bărbatul spune că acești pepeni au o serie de beneficii și pot fi folosiți atât pentru consum, cât și pentru dulceață.



”El are alt gust, încă mai dulce. Un suc mai dulciu. De ce un pic mai stă, el se mai îndulcește”, a spus agricultorul, Valeriu Iurcu.



Cei câţiva cumpărători care s-au oprit la taraba agricultorului în timp ce realizam reportajul s-au arătat uimiţi de acest soi de harbuz.



”Harbuz galben, prima dată, da. Pare că e gustos. Dacă mai gust o gură, înseamnă că e prea gustos. Eu o să i-au unul așa și unul așa”.



”Foarte gustos. Gustoși. Prima dată în Moldova văd, nu că în altă parte. Tot acesta harbuz, numai că culoare e schimbată. E mai dulce”.



”Da, da, pentru prima dată. Foarte gustos, dar depune și muncă grea”.



Unii cumpărători reacționează sceptic la astfel de ciudățenii.



”Acesta oleacă parcă are gust de bostan. Mai mult de bostan, ca de harbuz. - Deci, nu vă place? - Nu, e mai bine roșu”.



Un kilogram de pepene cu miezul galben, costă cinci lei, cu doi lei mai scump decât cel roșu.