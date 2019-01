Premieră pentru țara noastră. Indemnizaţia unică la naştere va creşte la 10.000 de lei

În premieră pentru ţara noastră, toate familiile vor primi lunar o alocaţie de stat de 200 de lei pentru fiecare copil, până la vârsta de 18 ani.

Anunţul a fost făcut de liderul democraţilor, Vlad Plahotniuc.

Iar veştile bune nu se opresc aici. Indemnizaţia unică la naşterea copilului va creşte substanţial.



"Am discutat despre acea indemnizație unică, pe care o primesc familiile la nașterea copilului. Vorbim de o indemnizație unică este astăzi de 6.303 lei şi am și aici o veste bună care iarăşi reiese din situația economică la moment în Republica Moldova. Noi ne putem permite să majorăm esenţial această îndemnizaţie unică de la 6.03 lei – la 10 mii de lei la naşterea fiecărui copil", a spus preşedintele PDM, Vlad Plahotniuc.



Vestea că indemnizaţia unică acordată la naştere va creşte cu aproape 4000 de lei le bucură pe mămici.



"Cred că mai multe mămici s-ar hotări să nască, să aducă bebeluşi pe lume, pentru că un ajutor pentru început este super".



"Indemnizaţiile chiar este o idee perfectă, pentru a creştea natalitatea şi a spori numărul de copii la noi în Moldova".



"Ar fi bine ca o să ne ajungă şi nouă, şi părinţii vor lucra aici, şi nu vor pleca peste hotare".



O altă noutate constă în introducerea alocaţiei lunare pentru copii în cuantum de 200 de lei. Suma se va plăti până la împlinirea majoratului.



"Intenția este ca 200 de lei să primească familia pentru fiecare copil indiferent de vârstă și indiferent la ce vârstă au astăzi la ora actuală, până la vârsta de 18 ani. Se aplică și celui care s-a născut ieri, și celui care s-a născut cinci ani în urmă, și zece ani în urmă. Vorbim despre absolut toți copiii de la zero la 18 ani", a spus președintele Parlamentului, Andrian Candu.



Viitorii beneficiari se bucură că vor avea mai mulţi bani de buzunar sau îi vor pune deoparte pentru lucruri măreţe.



"Eu sunt student şi cred că i-aş cheltui la şcoală. Drumul. Mai multe cred că ceva după lecţii să mănânc. Să ies cu prietenii".



"Să împart aceşti bani la toţi fraţii mei, părinţii şi să ajut pe ceilalţi".



Liderul democrat, Vlad Plahotniuc, a precizat că majorarea indemnizației unice la naștere și acordarea alocației lunare fac parte dintr-un program la care se lucrează de ceva timp.

Proiectul va fi supus votului în prima lectură, în câteva săptămâni, când va fi convocată o nouă şedinţă a Parlamentului. Conform legii, documentul va putea fi votat în a doua lectură de viitorul legislativ, astfel încât oamenii să înceapă să primească ajutoarele anunțate cât mai curând.