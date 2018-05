Premieră pentru Moldova! Rachetele antigrindină vor putea fi lansate de la distanţă

Rachetele antigrindină vor putea fi lansate acum de la distanţă. Astăzi, a fost montată, în premieră, o instalaţie automatizată care poate lansa proiectilele cu ajutorul unui smartphone. Deocamdată, aceasta este în stadiul de prototip. Însă, reprezentanţii Serviciului Antigrindină spun că, în cel puţin un an, astfel de instalaţii moderne vor apărea în mai multe zone din ţară.



Prima testare a instalaţiei automatizate a avut loc la Călăraşi şi a fost un succes. Instalaţia a fost creată de un grup de ingineri moldoveni.



"Tot cu aceeaşi aplicaţie pe care am creat-o noi putem şi să lansăm rachete, la fel cum am şi lansat. Adică instalaţia poate fi numită full remote controll, adică controlat complet de la distanţă şi prin telefon", a declarat Sergiu Candraman, inginer.



La testare a participat şi un expert de la o uzină din Bulgaria, care produce rachete antigrindină.



" Această instalaţie este foarte interesantă. Eu am văzut aşa ceva doar în producţia militară", a menționat Vențeslav Cilicov, expert din Bulgaria.



"Sperăm într-un an 11 puncte rachetare să le instalăm anume cu astfel de instalaţii", a spus Vasile Şarban, şef Direcţia Producţie Ministerul Agriculturii.



Următoarea testare va avea loc în mai puţin de două luni, după ce inginerii vor crea o instalaţie cu o capacitate de lansare a 40 de rachete, cu 25 de proiectile mai mult decât cea de acum. În următorii ani, astfel de lansatoare de rachete vor înlocui utilajele vechi, iar numărul angajaţilor Serviciului Antigrindină va fi redus.



"Angajaţii riscă ca pensionarii, care lucrează o să rămână acasă şi posibil doar să-i angajăm ca paznici. Angajaţii care lucrează cei mai buni o să rămână într-o echipă, care să deservească instalaţiile", a zis Serghei Eremeico, vicedirector Serviciul Antigrindină.



În prezent, în ţară sunt 132 de puncte de lansare a rachetelor antigrindină. Însă, instalaţiile manuale sunt din anii "80, iar majoritatea sunt uzate.