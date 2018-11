Premieră pentru Moldova. Economia intră în noul an mai sigură pe picioare (FOTO)

Premieră pentru țara noastră. În acest an, economia a crescut considerabil față de anii trecuți, iar asta înseamnă că economia țării intră în noul an mai sigură pe picioare și este destul de pregătită pentru anul electoral 2019. Creșterea economică din anul 2018 este datorită proiectelor sociale implimentate de Guvern.

Potrivit paginii de Facebook PoștadeȘtiri, economia moldovenească va intra destul de pregătită în anul electoral 2019. Este o premieră în care fricile provocate, de obicei, de anul electoral nu sunt exagerate. Guvernului îi reușește să construiască o bază bună de pornire pentru anul viitor. Creșterea economică în 2018 se va plasa la un nivel de 5 la sută, fapt ce va asigura un start destul de bun și pentru 2019. Mai mult, ritmul de creștere a PIB-ului în primele doua trimeste este vizibil mai alert decât în perioada similară a anului trecut, fapt ce sugerează ca și celelalte două trimeste (trei și patru) vor avea o evoluție mai bună (vezi graficul).

Totodată, investițiile de aproape 2 miliarde de lei făcute, pe parcursul acestui an, pentru dezvoltarea infrastructurii drumurilor (Programul "Drumuri Bune") , dar și planurile de a crește sumele alocate în 2019 vor avea, indiscutabil, un efect stimulator pentru economie și pentru afaceri.



Paralel, mediul economic favorabil, dar și restabilirea funcționalității sistemului bancar, stimulează agenții economici să revină la credit ca o opțiune de finanțare a afacerilor și a proiectelor investitionale. De exemplu, în luna septembrie, cota creditelor acordate companiilor (persoane juridice) a constituit 73% în total portofoliu.



De asemenea, reforma salariilor în sectorul bugetar, inițiată de Guvernul Filip – creșteri importante începând cu luna decembrie 2018, va stimula și mediul privat să umble la salariile propriilor angajați.



Creșterea lefurilor, inevitabil, va influența pozitiv consumul populației, iar consumul în creștere, la rândul său, va fi un stimulent pentru companii să asigure un volum mai mare de mărfuri și servicii pentru a răspunde cererii venite din piață. Un alt efect inevitabil, deja pentru finanțele publice, va fi creșterea încasărilor din impozite, dar și din contribuțiile calculate din salarii. Prin urmare, Guvernul ar putea să dispună de suficiente resurse pentru a revedea în sens pozitiv bugetele pentru unele programe investiționale și sociale. De ce nu, efectul pozitiv ce ar putea să fie resimțit la nivelul Bugetului de Asigurări Sociale să servească motiv pentru o nouă revedere a pensiilor și prestațiilor sociale.



Toate acestea luate la un loc ar puta să facă mult mai atractivă piața locală a muncii, să o transforme chiar într-o opțiune pentru unii cetățeni care acum muncesc peste hotare. Un factor de influență pozitivă în acest sens este și Programul guvernamental "Prima Casa" – deja peste 700 de familii și de tineri și-au procurat propria locuință. De la acest lucru are de caștigat piața imobiliară care își va continua și în 2019 procesul de reanimare și restabilire.



Sigur, ca orice economie în tranziție, și mica economie moldovenească este supusă riscurilor și vulnerabilităților atât interne, cât și externe. Pe intern mai este de lucru la perfecționarea legislației și la îmbunătățirea mediului de afaceri, la sporirea atractivității investiționale și la excluderea vulnerabilităților legate de birocrație și corupție – toate aceste lucruri sunt la suprafață și, cel mai important, Guvernul le recunoaște și le ia în vizor drept ținte pentru lucru. Dar, totuși, după trei ani de creștere economică consecutivă, în care Guvernul a fost lăsat să lucreze, a fost ținut depare de bataliile politice, concluzia și sentimentul general este că intram în noul an mult mai pregătiti, cu o economie mult mai bine plasată pe picioare, iar campania electorală va fi doar o etapa politică, cu tot ce-i este specific, dar nu o perioadă de destabilizare a economiei și a mediului de afaceri.

PUBLIKA.MD amintește că Programele Prima Casa, Drumuri Bune, reforma salariilor în sectorul bugetar au fost lansate la inițiativa Partidului Democrat din Moldova.