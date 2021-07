Premieră pentru medicina din Moldova! Pacienţii imobilizaţi în scaunele cu rotile au şansa să meargă din nou. Operaţia constă în instalarea unui dispozitiv pe măduva spinării. Până nu demult, persoanele țintuite la pat puteau beneficia de această intervenţie doar în clinicile de peste hotare. Lucrurile s-au schimbat după ce medicii de la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie au operat cu succes un pacient de 36 de ani.Ion Ababii din Sîngerei este țintuit la pat de patru ani, după ce a fost bătut crunt. În tot acest timp, de el au avut grijă părinții."Vreau să merg din nou. Să mă ridic din scaunul cu rotile. Trăiesc cu părinții. Părinții îngrijesc de mine. Vreau să-mi creez o familie, să devin un om de sine stătător ca altă lume și cum am fost înainte. Să merg pe picioarele mele", spune Ion Ababii.După intervenţie, pacientul spune că a început să-și simtă un picior:"După operație mă simt cu mult mai bine decât eram, fiindcă atunci consumam pastile. De când am început a ne ocupa cu aparatul, la a cincea zi piciorul stâng a început a simți puțin câte puțin curentul. Deja simt cum merge curentul prin mușchi."Operația a fost efectuată de doi medici de la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie și a durat două ore."Operația constă în aceea că a fost aplicată pe măduva spinării un matric de electrozi prin care se transmite impulsuri către măduva spinării. Acest lucru îi ajută la micșorarea spasmelor musculare. Datorită micșorării spasmelor musculare, pacientul poate să se ridice în picioare", a declarat neurochirurgul Viorel Maxian.Medicii susțin că s-au inspirat de la colegii din Kiev, care le-au donat trei astfel de aparate. După operație, pacienții sunt monitorizați de medicii kinetoterapeuți şi nu mai urmează tratamentul medicamentos."Scopul urmărit, de fapt, l-am atins. A scăzut spasticitatea, nu mai are durerile neuropatice și începe a resimți tractul urinar. Ceea ce până acum, spasticitatea era inhibată cu ajutorul pastilelor. Acum, pastile nu mai ia", a declarat kinetoterapeutul Victor Duca.Potrivit medicilor, în țările din Europa, un asemenea aparat costă peste șapte mii de euro. Deocamdată, în Moldova, acesta este gratis, dar instituția intenţionează să procure asemenea aparate pentru a putea efectua mai multe intervenții.