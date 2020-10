Premieră pentru arheologii moldoveni. Ce au găsit muncitorii în timpul unor lucrări de excavare din oraşul Călăraşi

Premieră pentru arheologii moldoveni. În timpul unor lucrări de excavare din oraşul Călăraşi, muncitorii au găsit două sicrie confecţionate într-un mod unic. Sarcofagele sunt realizate din lemn şi au câte patru picioruşe din bronz. Descoperirea a fost făcută în zona istorică a oraşului, pe teritoriul unei foste biserici construită în 1888 şi distrusă de autorităţile sovietice în anul 1960.

Iniţial, muncitorii au crezut că este o pivniţă veche şi au alertat imediat autorităţile. Specialiştii veniţi la faţa locului au făcut însă o mare descoperire. Potrivit arheologilor, mormântul datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Acolo ar fi fost înhumate două persoane. Una dintre ele se pare că a fost preot.



"Dintre piesele recuperate se evidenţiază acest picior de sicriu care vedem are redată laba unui animal, probabil leu, iar aici vedem ochii, gura şi nasul altui animal. Sicriul era din lemn şi era acoperit cu o pânză de culoare verzuie, care vedem are fire strălucitoare nu este exclus să fie argint. Am găsit pentru prima oară un asemenea picior de sicriu, se vor face cercetări ulterioare", a spus directorul Agenţiei Naţionale Arheologice, Vlad Vornic.



Arheologii spun că astfel de descoperiri în perioada modernă sunt foarte puţine.



"Cele mai multe morminte sunt simple, în sicrie de lemn sau chiar nici lemnul deloc nu s-a păstrat, asemenea construcţii sunt destul de puţine pe întreaga Republică", a menționat directorul Agenţiei Naţionale Arheologice, Vlad Vornic.



Vestigiile găsite de arheologi vor fi păstrate la Muzeul de Istorie şi Etnografie din Călăraşi. Descoperirea a trezit interesul locuitorilor, dar şi a autorităţilor locale, astfel că specialiştii vor continua săpăturile.