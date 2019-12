Premieră pe scena teatrului "Guguţă" din Capitală: Pe scenă a fost jucată "Himera"

Premieră pe scena teatrului "Guguţă" din Capitală. Aseară, pe scenă a fost jucată "Himera", piesa în care cuvintele au fost înlocuite cu gesturile. Spectacolul non - verbal a fost regizat de Oleg Mardari şi a fost pe placul publicului. La final, spectatorii i-au aplaudat îndelung pe actori.



Spectacolul "Himera" a fost jucat de către patru actori: Daniela Cioclu, Constantin Ipati, Vlad Ropot şi Vlad Sabajuc.



Actorii spun că spectacolul gesturilor poartă o încărcătură emoţionantă aparte.



"Atunci când joci aşa fel de spectacole trebuie să depăşeşti momentul tehnic pentru că noi nu suntem sportivi ca să executăm trucuri. Ori trebuie să le implementăm ca ele sa facă parte din joc, de parcă ele se întâmplă", a spus actorul, Vlad Sabajuc.



"Este ceva deosebit şi te manifeşti altfel", a spus actorul, Vlad Rapot.



"Noi am pornit de la Himera din mitologia greacă. Fiară care este menită să distrugă şi în căutările noastre am ajuns la ideea că această fiară tot este mai prezentă în oamenii contemporani, care sunt în goană după putere şi în acest drum sunt gata să nimicească, să distrugă, să păşească peste capete", a spus regizorul, Oleg Mardari.



Premiera spectacolului "Himera" a fost urmărită de zeci de spectatori, de diferite vârste.



Biletul la spectacolul "Himera" costă 100 de lei.

