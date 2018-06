PREMIERĂ NAŢIONALĂ a filmului Ultima zi din mai, la un cinematograf din Capitală. Oamenii au rămas impresionați

Foto: facebook.com

Premiera naţională a filmului "Ultima zi din mai", regizat de Igor Chistol, a avut loc, aseară la cinematograful Odeon din Capitală.



Lungmetrajul redă povestea unui tată rămas acasă cu două fiice minore, după ce mama a plecat la muncă în Italia. Regizorul moldovean spune că producţia a fost realizată cu un buget redus, dar cu o echipă de actori profesioniști.



"Oamenii au rămas impresionați, au fost profund mișcați de proiecția filmului și la un moment dat nu le pare adevărat că s-ar fi putut întâmpla o asemenea poveste și acest lucru m-a impresionat oarecum", a menţionat Igor Chistol.



Pelicula a fost filmată în 2016 în satul Vadul Raşcov din raionul Şoldăneşti. În rolurile principale au fost distribuiți Valeriu Andriuță și Dana Ciobanu.



"Eram sigură co n-o să am emoții, dar ele sunt. Cred că este de bun simț să ai emoții de actor atunci când ai o premieră sau un spectacol", a precizat dana Ciobanu, actriță.



Cei prezenţi la premieră spun că au rămas încântaţi de film:



"În primul rând mi-a atras atenția descrierea filmului și fluxul acesta că oamenii pleacă, vin".



"O realitatea absolută, problemele de familie, plecarea unui părinte și copii rămași cu celălalt părinte".



Pelicula a fost nominalizată la premiile NIKA, unul dintre cele mai prestigioase premii cinematografice din lume. În luna iulie, "Ultima zi din mai", va participa la un festival internaţional din Armenia.