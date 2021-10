Premieră mondială. O echipă de chirurgi a transplantat un rinichi de la un animal la om

O echipă de chirurgi din New York a reuşit să ataşeze cu succes un rinichi crescut într-un porc modificat genetic la un pacient aflat în moarte cerebrală şi au constatat că organul funcţionează normal, informează Mediafax, care citează The New York Times. Medicii au făcut această operație experimentală pentru a proba dacă organismul uman respinge sau nu organul.

Rinichiul, ataşat la vasele de sânge din partea superioară a piciorului, în afara corpului, a început să funcţioneze normal, producând urină şi creatinină, „aproape imediat”, conform doctorului Robert Montgomery, directorul Institutului de transplanturi Langone din cadrul N.Y.U, notează sursa citată. Procedura a fost efectuată în septembrie. Faptul că organul a funcţionat în afara corpului este un indiciu puternic că acesta va funcţiona şi în corp, a declarat doctorul Montgomery.

"A fost mai bine decât cred că ne aşteptam. Pur şi simplu arăta ca orice transplant pe care l-am făcut vreodată de la un donator viu. O mulţime de rinichi de la persoane decedate nu funcţionează imediat şi durează zile sau săptămâni pentru a începe să funcţioneze. Acesta a funcţionat imediat", a declarat doctorul.

Porcii modificaţi genetic „ar putea fi o sursă sustenabilă şi regenerabilă de organe”, a adăugat Montgomery. Pacientul care a beneficiat de noul rinichi se afla în moarte cerebrală, iar acesta a fost urmărit 54 de ore. Potrivit experţilor, procedura reprezintă o piatră de hotar, deşi rămân multe întrebări cu privire la consecinţele pe termen lung ale transplantului.

„Acesta este un progres uriaş. Este mare, mare lucru”, a declarat medicul Dorry Segev, profesor de chirurgie de transplant la Johns Hopkins School of Medicine, care nu a fost implicat în transplant. Acesta a adăugat că „trebuie să ştim mai multe despre longevitatea organului”. Rinichiul utilizat în noua procedură a fost obţinut prin eliminarea unei g

ene de porc care codifică o moleculă de zahăr care provoacă un răspuns agresiv de respingere la om.

Porcul a fost modificat genetic de către Revivicor şi a fost aprobat de Food and Drug Administration pentru a fi utilizat ca sursă pentru produse terapeutice umane.