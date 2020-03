Premieră medicală în Moldova. Medicii au efectuat o operaţie de protezare a discurilor coloanei vertebrale

Premieră în medicina din ţara noastră. La Institutul de Medicină Urgentă a fost efectuată prima intervenție de protezare a discurilor.

"Intervenția nu a fost complicată, de fapt, a fost o plăcere pentru mine să o efectuez știind că pacientul se va recupera rapid. Premiera constă în faptul că această proteză îi permite pacientului să-și restabilească (sau păstreze) toate mișcările gâtului", a precizat chirurgul Victor Ungurean, șeful secției Chirurgiei Spinale de la Institutul de Medicină Urgentă (IMU), cel care a efectuat operaţia.

Pacientul are 55 de ani, iar la o săptămână de la externare se simte bine.

"Aveam dureri puternice în regiunea capului și a mânii stângi, nu puteam dormi, mereu mă simțeam rău. Totul dura deja de 3 ani, după ce am suferit un accident rutier și am fost implicat într-o bătaie. Atunci când durerile deja au devenit insuportabile am decis să mă adresez la medicii specialiști de la IMU. De fire sunt optimist și mă bucur de viață, așa vreau să fie și în continuare", a menționat pacientul.

Costurile operației au fost suportate de Compania Națională de Asigurări în Medicină.